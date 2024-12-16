الحمادي بطلا للعالم في كأس ملك تايلاند للدراجات المائية

توج عبد الله الحمادي من فريق شرطة دبي، بلقب بطل أبطال العالم لفئة ستوك محترفين، في بطولة كأس ملك تايلاند للدراجات المائية، التي اختتمت أمس في مدينة بتايا التايلاندية.

وحصل سيف الشويهي من فريق نادي الشارقة ، في منافسات فئة الناشئين بالبطولة نفسها، على المركز الرابع في فئة سكي جونيورز للمرحلة السنية من 13-15 سنة ، فيما سجل خليفة بالسلاح ، المركز السادس في فئة جالس كبار محترفين، وحقق محمد محسن المركز السادس في فئة المخضرمين.

وكان سلمان العوضي قد حقق المركز الأول في منافسات نوفيس جالس في أول يوم من منافسات البطولة، ليصبح بطلا للعالم وبطل آسيا في فئته، كما فاز في اليوم نفسه علي عيسى آل علي بالمركز الأول في فئة واقف ناشئين.

وأعرب جمال الجناحي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس البعثة، عن فخره بالنتائج المميزة التي حققها أبطال الإمارات في بطولة كأس ملك تايلاند للدراجات المائية، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد لدعم الرياضيين وتأهيلهم للمنافسات العالمية.

وأضاف أن عبد الله الحمادي، وسلمان العوضي وعلي آل علي، وكل أبطالنا أثبتوا تفوقهم وإصرارهم على التميز، لافتا إلى أن هذه المشاركة الناجحة تمثل فصلاً جديداً من فصول التألق الإماراتي في الرياضات البحرية.

وأكد الحرص على مواصلة الدعم لأبطالنا في البطولات المقبلة، والتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات التي ترفع اسم الإمارات عالياً على الساحة الرياضية الدولية.