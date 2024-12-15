مريم عباس.. رفعت 100 كلغ بالصدفة فأصبحت بطلة آسيا للقوة البدنية

كشفت لاعبة المنتخب الوطني مريم عباس أن الصدفة قادتها لتصبح بطلة آسيا في القوة البدنية، عندما كانت تتدرب في إحدى صالات الفجيرة، وطلب منها المدرب الأوكراني ستانيسلاف محاولة رفع وزن 100 كلغ، إذ نجحت من التجربة الأولى وسط مفاجأة كبيرة للمراقبين، ما أسهم في ضمها مباشرة إلى المنتخب الوطني للقوة البدنية، وتوجت لاحقاً بـ10 ميداليات مهمة خلال مسيرتها، تتقدمها ذهبية البطولة الآسيوية التي أقيمت في منغوليا عام 2022 بـ«البنش بريس»، وفضية ماليزيا 2023، وبرونزية أوزبكستان 2024 في «الديدليفت». وتعد مريم عباس، إلى جانب اللاعبة شما الحوسني، من بين أبرز لاعبات الإمارات في منتخب القوة البدنية.

البداية «صدفة»

وقالت مريم عباس لـ«الإمارات اليوم»: «كنت أمارس الرياضة في صالة رايسنغ في الفجيرة بهدف الحفاظ على وزني واستدامة الصحة النفسية، قبل أن أجرب رياضة القوة البدنية، فرفعت 100 كلغ من أول رفعة في حياتي، ونلت بسبب ذلك تشجيع مدربي والرياضيين، فأصبحت القوة البدنية رياضتي الأساسية منذ 2021، وكنت قد جربت ممارسة رياضة رفع الأثقال الأولمبية ورياضة الكروسفيت، لكنني لم أتمكن من الاستمرار فيهما». وتابعت: «واصلت التدريب بإصرار وروح عالية، ونجحت في آخر بطولة قارية برفع 162.5 كلغ في فئة وزن 52 كلغ، ما قادني للفوز بالميدالية البرونزية، وطموحي مواصلة تطوير نفسي تمهيداً للمشاركة في بطولة العالم».

القوة البدنية

وعن القوة البدنية، قالت مريم عباس: «هي رياضة تكتيكية جميلة، وليست مجهدة كما يبدو من الوهلة الأولى، وجدت فيها رياضة ممتعة، وعلمتني الصبر، وهي تفرّغ الطاقة السلبية، وتعدّل الجسم وتقويه، لذلك أدعو الجميع لممارستها». وأضافت: «أعتبر فوزي بذهبية منغوليا 2022 أجمل لحظة في حياتي، وأتطلع إلى تكرارها، بينما كان أصعب موقف لي في بطولة آسيا الأخيرة في أوزبكستان، عندما فقدت الوعي أثناء الرفعة، وضاعت الذهبية، مكتفية ببرونزية، لكنني واثقة بأنني سأفوز بميدالية في بطولة العالم في حال شاركت فيها».

وقدمت شكرها وتقديرها إلى مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، وبطل العالم في القوة البدنية فيصل الغيص الزعابي، للدعم المستمر، والثقة المستدامة، وتوفير فرص ثمينة للمشاركة في البطولات الدولية. وأكملت مريم عباس: «رياضة القوة البدنية عززت لدي التركيز، والحفاظ على الوقت، والالتزام بالعادات الصحية، مقابل التضحية بالكثير من الأمور الاجتماعية، ومنها الخروج مع صديقاتي، وغيرها، لأن الانضمام إلى المنتخب الوطني وتمثيل الدولة هدف نبيل، ومسؤولية كبيرة».

والدة البطلة

بدورها، قالت بدرية موسى البلوشي، والدة مريم: «فخورة بها، كونها مواطنة رياضية بطلة، أسهمت في رفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في المنصات الدولية، وكم أنا سعيدة لأنها تتمكن من تحقيق الميداليات في معظم البطولات المحلية والدولية، وأحرص على توفير الغذاء الصحي المناسب لها، وتشجيعها على ذلك، عندما تكون مرهقة، كما أحرص على تنظيم وقتها لكي تتمكن من الجمع بين البيت والوظيفة والرياضة، إضافة إلى تشجيعها على الاستمرار في التدريبات والفوز بالبطولات».

عبدالله الشرقي: نفخر ببطلات الإمارات

عبّر رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، عن فخره واعتزازه بجميع بطلات الإمارات، مثمناً جهودهن في المحافل الدولية الرياضية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعبة مريم عباس إحدى أبرز اللاعبات اللاتي يشرف عليهن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وهي مشروع بطلة على مستوى العالم، وتحظى بكل أنواع الدعم لكي تواصل تألقها وتفوز بالميداليات»، موضحاً أن «لجان الاتحاد حريصة على اكتشاف المزيد من المواهب المواطنة وتحويلهن إلى بطلات».

مريم عباس:

. فوزي بذهبية منغوليا 2022 أجمل لحظة في حياتي وأتطلع إلى تكرارها.

. فقدت الوعي ببطولة آسيا في أوزبكستان أثناء الرفعة فضاعت الذهبية.