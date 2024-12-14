الفجيرة تستضيف 3 بطولات للخيل العربي والفروسية في ديسمبر الجاري

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية، عن استضافة ثلاث بطولات، خلال الفترة من 19 إلى 29 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 600 خيل.

وتُقام النسخة التاسعة من بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر تحت إشراف جمعية الإمارات للخيول العربية، بينما تُقام النسخة الثانية من بطولة الفجيرة للترويض يوم 22 ديسمبر، فيما تُقام النسخة الثانية من بطولة الفجيرة لقفز الحواجز في الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والاتحاد الدولي للفروسية، وتُقام المنافسات في ميدان قلعة الفجيرة. من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة الدولية للفروسية الدكتور أحمد حمدان الزيودي، في تصريحات صحافية أن البطولات الثلاث تهدف إلى تعزيز أنشطة الفروسية في الإمارة، والاحتفاء بالإرث الثقافي العريق للفروسية، وإلهام الأجيال القادمة وترسيخ مكانة هذا التراث، مشيراً إلى أن بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي ستشهد مشاركة 300 من الخيل تتنافس في 18 شوطاً عبر ست فئات، في حين ستتضمن بطولة قفز الحواجز تسع فئات موزعة على مدار ثلاثة أيام، مع إقامة منافسة الجائزة الكبرى في اليوم الأخير، وسيبقى باب التسجيل في بطولة قفز الحواجز مفتوحاً حتى 19 الجاري.