فرانسيسكو بطل «الإسطبلات الخاصة» في كأس رئيس الدولة للقدرة

حافظ فارس إسطبلات العين، الأوروغوياني فيربر بريز فرانسيسكو، على لقب سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، للعام الثاني على التوالي، أول سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، الذي أقيم، أمس، بقرية بوذيب العالمية للقدرة، بمشاركة 208 فرسان وفارسات.

ونجح فرانسيسكو في الحفاظ على لقبه على الجواد نفسه «اس ام ريل»، بعد أن قطع المسافة الكلية خلال 3:39:12 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 27.45كلم/ساعة، وجاء في المركز الثاني الأرجنتيني فرانسيسكو بالفيردي على صهوة «الغني»، لإسطبلات «اس اس» بزمن قدره 3:39:25 ساعات، فيما حلت في المركز الثالث الفارسة ليلى محمد عبيد المرزوقي، على صهوة «كازام» لإسطبلات الكمدة، بزمن قدره 3:39:29 ساعات.

وذكر بيان صحافي أن السباق جاء قوياً وسريعاً، خصوصاً في المرحلة الأولى، حيث سعى الفرسان للاستفادة من برودة الأجواء في الصباح الباكر، وتحقيق مراكز متقدمة تمنحهم الفرصة لإراحة خيولهم خلال المراحل الحاسمة.

وحل بطل السباق في المركز الرابع خلال المرحلة الأولى، لكنه صعد إلى الصدارة في المرحلة الثانية، واستطاع المحافظة عليها حتى المرحلة الأخيرة، على الرغم من المنافسة القوية مع الوصيف وصاحبة المركز الثالث، ليحسم البطل اللقب بفارق 13 ثانية عن الوصيف.

شهد السباق وتوج الفائزين المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية أحمد السويدي، ومدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، عبدالله النقبي، ومدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، محمد الجنيبي.

وينطلق في الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم، سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة المخصص للسيدات، لمسافة 100.30 كلم، بمشاركة نخبة من الفارسات من مختلف أندية الفروسية بالدولة.

ويتضمن السباق أربع مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 30.10 كلم باللون البرتقالي، تعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها 30 كلم، تعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة.

وتنطلق المرحلة الثالثة باللون الأخضر ومسافتها 20.20 كلم، تعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، بعدها تنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض ومسافتها 20 كلم.

ويقام، غداً، ضمن مهرجان كأس صاحب السمو رئيس الدولة، سباق العمالقة لمسافة 100 كلم، فيما تختتم الفعاليات، بعد غد، بالسباق الرئيس لمسافة 120 كلم، وتقام هذه السباقات تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتشهد القرية سباقان تأهيليان يوم الثلاثاء، الأول دولي لمسافة 100 كلم، والثاني أيضاً دولي لمسافة 120 كلم.