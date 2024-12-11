«أبوظبي الرياضي» يعيّن «برجيل القابضة» شريكاً للصحة والرعاية المجتمعية

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي و«برجيل القابضة»، الرائدة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز ثقافة الرعاية الصحية والعافية المجتمعية في أبوظبي.

ووفقاً لبيان صحافي لمجلس أبوظبي الرياضي: «ستتولى برجيل القابضة دور الشريك الطبي الرسمي لمجلس أبوظبي الرياضي خلال فعالياته، إلى جانب قيادة مبادرات مجتمعية تهدف إلى تحسين الصحة العامة وتعزيز أنماط الحياة الصحية».

ووقع الاتفاقية الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة الدكتور شمشير فاياليل، كما حضر حفل التوقيع عضو مجلس الإدارة التنفيذي في برجيل القابضة عمران الخوري، والرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة جون سونيل، والرئيس التنفيذي للعمليات في برجيل القابضة سفير أحمد.

وذكر البيان أنه «ستتعاون برجيل القابضة مع مجلس أبوظبي الرياضي لإطلاق مبادرات، بما في ذلك الأحداث السنوية التي توفر للسكان فرصاً للمشاركة في أنشطة تركز على الصحة، والوصول إلى موارد الرعاية وتبني أنماط حياة نشطة، وبصفتها الشريك الطبي الرسمي ستواصل برجيل القابضة توفير فرق طبية في الموقع ووحدات استجابة للطوارئ وأنشطة تركز على الصحة لضمان سلامة الرياضيين والمتفرجين وموظفي الفعاليات في الأحداث البارزة التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، ويؤكد هذا الدعم المستمر على خبرة مقدم الرعاية الصحية في دمج التميز الطبي مع الرياضة لخلق بيئة آمنة لجميع المشاركين».