اللجنة المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية تعتمد مسارات النسخة التاسعة

اعتمدت اللجنة العليا المنظِّمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية مسارات السباقات الأربعة للنسخة التاسعة، التي تقام بتوجيهات وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، وتبلغ جوائزها المالية 3.5 ملايين درهم.

وتم الكشف عن تفاصيل مسارات السباقات خلال الاجتماع الذي عقد أمس بحضور عضوي اللجنة العليا: محمد الموسى، ورامي النابلسي، وأعضاء اللجان: حشر بن صبيح، وراشد بن مجرن، وعبدالله بن عبود، وجاسم الجسمي، ورزاز علي، ولمى شمشوم، وممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين للبطولة: شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي، وقناة دبي الرياضية، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية (الحكم العام)، و«دبي فيلم».

ووفقاً لبيان صحافي: «اختارت اللجنة المنظمة العليا إقامة السباقات الأربعة ضمن مسارات تجسد شعار حكومة دبي الجديد وهويتها، والذي اعتمده سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شهر مارس الماضي، وهو شعار يعكس الهوية الجديدة لحكومة دبي».

ويتكون شعار حكومة دبي من خمسة عناصر، هي: صقر العز والرؤية الثاقبة، ونخلة الجود والعطاء، ومركب الخير والتجارة، وغاف التسامح والتعايش، والعَلم درع الأمن والأمان.

وكشفت اللجنة المنظمة العليا النقاب عن أنه سيتم التركيز على إبراز هذه العناصر في جميع سباقات النسخة التاسعة التي تدشن منافساتها بسباق الهواة الإماراتيين يوم 29 ديسمبر الجاري لمسافة 143 كم بمحمية المرموم الطبيعية ومنطقة السلم ومناطقها المتنوعة، على أن يتم في وقت قادم الإعلان عن مسارات بقية السباقات التي تتضمن سباق النخبة الرجال يوم 19 يناير المقبل، والمقرر إقامته ضمن مسار يمتد من قلب مدينة دبي حتى منطقة السلم، ثم سباق السيدات في الثاني من فبراير، على أن يكون الختام مع السباق الصحراوي في التاسع من فبراير 2025.

من جانبه أكد المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا، عمير بن جمعة الفلاسي، أن الدورة التاسعة لبطولة السلم ستواصل إبراز معالم وتراث دبي وتطلعها لتحقيق ريادة المدن العالمية في مجال جودة الحياة، وترسيخ مكانتها مكاناً مفضلاً للعيش والعمل على مستوى العالم، والمقصد المفضل للزوار من كل أنحاء العالم.

وقال في تصريحات صحافية: «نعمل على أن تكون النسخة المقبلة الأكثر تطوراً، وأن نحقق المزيد من الفوائد للمشاركين لتواصل النجاح وترسيخ دورها الرائد في نشر وتطوير رياضة الدراجات الهوائية في الدولة والمنطقة، وكذلك إبراز معالم دبي وطبيعتها الساحرة».