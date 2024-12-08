خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في نسختها الـ16

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في نسختها الـ16، والتي تُقام على حلبة مرسىياس في جزيرة ياس في أبوظبي.

كما زار سموّه عدداً من الأجنحة المشاركة في منطقة "البادوك"، والتقى خلال الجولة، عدداً من ضيوف أبوظبي الذين حضروا سباق الفورمولا.

وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص إمارة أبوظبي على تطوير البنية التحتية لرياضة سباقات السيارات، ولاسيَّما رياضة سباقات الفورمولا 1، وذلك في إطار جهود الإمارة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة لاستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، بالإضافة إلى دعم مواهب الشباب الإماراتي من خلال تمكينهم من استكشاف قدراتهم وصقل مواهبهم في هذا المجال والمشاركة في الفعاليات الرياضية الدولية.

كما أشار سموّه إلى أن النجاح الذي حققه سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، منذ انطلاقه في عام 2009، يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي على الساحة الرياضية الدولية، وتعزيز دور الفعاليات الرياضية ومساهمتها في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي من خلال دعم قطاع السياحة الترفيهية والرياضية في أبوظبي.