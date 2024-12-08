لاندو نوريس يُحلّق بسيارة «ماكلارين».. وينطلق أولاً في «مرسى ياس»

أكد السائق البريطاني لاندو نوريس، مساعيه لمساعدة فريق «ماكلارين» في حسم لقب بطولة العالم للصانعين، عقب إحرازه مركز الانطلاق الأول لسباق جائزة «أبوظبي الكبرى» الذي يقام اليوم على حلبة «مرسى ياس»، ويعد الجولة الختامية من بطولة العالم لسباقات «الفورمولا 1»، بعد أن نجح نوريس، أمس، في تسجيل اللفة الأسرع في التجارب التأهيلية للسباق.

وسجل نوريس التوقيت الأسرع البالغ دقيقة و22 ثانية و595 جزءاً من الثانية، متقدماً بفارق 209 أجزاء من الثانية عن زميله في الفريق الأسترالي أوسكار بياستري الذي اكتفى بتسجيل ثاني أسرع زمن، فيما جاء سائق فريق «فيراري» الإسباني كارلوس ساينز بفارق 229 جزءاً من الثانية عن المتصدر نوريس.

وعكست التجارب التأهيلية بفتراتها الثلاث الإصرار الذي تمتع به سائقا فريق «ماكلارين» البريطاني نوريس، والأسترالي بياستري في حسم لقب بطولة الصانعين في جولة الختام، خصوصاً أن الفريق البريطاني يتقدّم بفارق 21 نقطة على منافسه «فيراري».

وحملت التجارب التأهيلية مفاجآت من العيار الثقيل، بعد أن اكتفى بطل العالم للموسم الحالي وحامل لقب النسخ الأربع الماضية لحلبة مرسى ياس، الهولندي ماكس فيرستابين، على متن سيارته «ريد بُل» بالمركز الخامس بفارق 350 جزءاً من الثانية عن نوريس (المتصدر).

كما خيّب بطل العالم السباعي لويس هاملتون الفائز على حلبة مرسى ياس في خمس مناسبات، آمال جمهوره العريض في «مرسى ياس»، بعدما اكتفى في ظهوره الأخير مع فريق «مرسيدس» بالمركز الـ18، بعد أن طاف على الحلبة في زمن بلغ دقيقة و23 ثانية و887 جزءاً من الثانية.

وأعرب نوريس عن سعادته بتسجيله الزمن الأسرع، وقال في تصريحات صحافية: «لم تسر الأمور بالشكل المطلوب خلال الفترات الأولى من التجارب التأهيلية التي عانيت فيها عدم التماسك، قبل أن ينجح الفريق في إدخال التعديلات المطلوبة على معايير الضبط، ومنح السيارة تماسكاً أعلى نجحنا في ترجمته بالصورة الصحيحة، خصوصاً في الفترة الثالثة والحاسمة».

وأضاف: «عليّ ترجمة هذا الزخم في مساعدة فريقي على حسم لقب بطولة العالم للصانعين، خصوصاً أنني وزميلي بياستري سننطلق من المركزين الأول والثاني ضمن سعينا إلى تحقيق ثنائية الفوز في السباق الختامي للموسم».

عقوبات على شبكة الانطلاق تطال لوكلير

تسببت الأعطال الميكانيكية واستبدال العديد من القطع الخاصة بوحدات الطاقة ونواقل الحركة خارج الحدود المسموح بها، في تعرّض ثلاثة سائقين لعقوبات مختلفة أدت إلى تراجعهم على شبكة انطلاق السباق الرئيس اليوم.

وتلقت آمال «فيراري» ضربة قوية في المنافسة على لقب بطولة العالم للصانعين، بعد أن تلقى سائق الفريق شارل لوكلير عقوبة التراجع 10 مراكز من مكان تأهله، إثر اضطرار الفريق لتركيب بطارية جديدة لسيارته هي الثالثة له هذا الموسم، ما يتخطى الحد المسموح به (بطاريتان على مدار الموسم)، وذلك ضمن الاستراتيجية التي تعتمدها «الفورمولا 1» للحد من سقف النفقات، وجعل الفرق قادرة على بناء مكونات تتماشى مع مفهوم الاعتمادية، بما يخفف الأعباء المالية عن فرق البطولة.

وتتأخر «فيراري» في المركز الثاني بفارق 21 نقطة عن متصدر بطولة الصانعين فريق «ماكلارين»، ما يزيد صعوبة مهمة الفريق الإيطالي في المنافسة لحسم اللقب، ومنح الفريق البريطاني أفضلية جيدة على مدار السباق للحفاظ على صدارته الترتيب والتتويج بلقب الصانعين.

بدورهما، سيتراجع سائقا فريق «وليامز»: التايلاندي أليكس ألبون، والأرجنتيني فرناندو كولابينتو، ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق بعد أن اضطر الفريق إلى تغيير مكونات على صعيد ناقل الحركة لسائقي الفريق.

3 سائقين يخوضون سباقهم الأخير

يخوض ثلاثة سائقين سباقهم الأخير على حلبة مرسى ياس، بعدما اتجهت إدارة فرقهم للاستغناء عن خدماتهم اعتباراً من الموسم المقبل، وسط تغييرات كبيرة طرأت على تشكيلة السائقين.

ويخوض السائق المخضرم الدنماركي كيفين ماغنوسن سباقه الأخير مع فريقه الحالي (هاس)، بعدما اتجهت إدارة الفريق إلى إجراء تغييرات جذرية على شبكة سائقيها لموسم 2025، بالتعاقد مع السائق الفرنسي استيبان أوكون القادم من فريق «آلبين»، لينضم إليه السائق الشاب أوليفير بيرمان أحد نجوم أكاديمية فريق فيراري.

كما يغادر أسوار البطولة ثنائي فريق «ساوبر» الفنلندي، فالتيري بوتاس، والصيني جوانيو جو، بعدما قامت إدارة الفريق بالتعاقد مع السائق الألماني المخضرم، نيكو هولكنبرغ، القادم من فريق «هاس» ليحل مكان بوتاس، إلى جانب ضم الموهبة الشابة البرازيلي غابرييل بورتوليتو القادم من سلسلة سباقات «الفورمولا 2» ليخلف جو.

راشد الظاهري يفوز بالسباق الأول في «فورمولا4 الشرق الأوسط»

انتزع السائق الإماراتي راشد الظاهري، سفير فريق «ياس هيت» للسباقات وسائق فريق «مومباي فالكونز ريسينغ» الفوز في السباق الأول من جولة بطولة «الفورمولا 4» للشرق الأوسط التي جرت أمس، على حلبة مرسى ياس، ضمن الفعاليات والسباقات المصاحبة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى خاتمة موسم سباقات «الفورمولا 1».

كما تمكّن الظاهري من تسجيل أسرع لفة في السباق الذي امتد 13 لفة، بتسجيله دقيقة و56 ثانية، و846 جزءاً من الثانية.

واحتاج الظاهري لإنهاء السباق في المركز الأول إلى 27 دقيقة و44 ثانية و170 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق 1.16 ثانية على صاحب المركز الثاني سائق فريق «إيفانز جي بي»، البريطاني كاي دارياناني، فيما حل السائق الثاني لفريق «إيفانز جي بي» الهولندي رينو فرونسون في المركز الثالث بفارق 1.14 ثانية عن المتصدّر الظاهري.

ويعود السائقون الـ22 المنافسون في بطولة «الفورمولا4 الشرق الأوسط» في 9:45 دقيقة لخوض السباق الثاني المدرج ضمن سلسلة البطولة.