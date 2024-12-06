8 ميداليات إماراتية في «عالمية دبي للقفز بالمظلات»

أحرز منتخب الإمارات للقفز بالمظلات ثماني ميداليات ملونة، في ختام بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات التي اختتمت، أول من أمس، في نادي «سكاي دايف دبي».

وتنوعت ميداليات منتخب الإمارات ما بين الميدالية الذهبية للفرق في مسابقة التزحلق على الماء، إضافة إلى ثلاث ميداليات فضية في مسابقة دقة الهدف للفرق، وفي الاستعراض الحر (الفري ستايل) فرق، وفي السرعة (فردي)، فيما حصل عبدالباري قبيسي لاعب منتخبنا على ثلاث ميداليات برونزية في فئات الفردي العام ومسابقة دقة الهدف، ومسابقة السرعة، وأضاف شين لوي البرونزية الرابعة في مسابقة السرعة.

وأهدى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية هذه الإنجازات إلى القيادة الرشيدة، لدعمها ورعايتها لأنشطة الاتحاد ولهذه البطولة.

من جهته، قال نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات مدير اللجنة المنظمة العليا، يوسف الحمادي، في تصريحات صحافية: «إن الإنجازات التي تحققت في هذه النسخة، بداية من تحوّل البطولة إلى العالمية باعتماد الاتحاد الدولي للرياضات الجوية، ثم فوز منتخب الإمارات بثماني ميداليات ملونة، لم تكن لتتحقق لولا دعم ورعاية القيادة الرشيدة التي تولي الرياضات الجوية اهتماماً خاصاً».