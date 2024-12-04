«السلة الإماراتية» أكثر «الألعاب الجماعية» حصداً للألقاب الخارجية

حققت الرياضة الإماراتية، بعيداً عن كرة القدم، خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات على كل المستويات الخليجية والآسيوية والعالمية، فيما تتربع فرق السلة على عرش أكثر الألعاب الجماعية (السلة - اليد - الطائرة) حصداً للبطولات الخارجية، بإجمالي ثمانية من أصل 15 لقباً خارجياً تُوّجت بها أندية الدولة، إلا أن الإنجاز الأهم جاء عن طريق أندية كرة اليد، عقب تحقيق فريق الشارقة إنجازاً تاريخياً غير مسبوق على صعيد الألعاب الجماعية، بإحرازه، الأسبوع الماضي، لقب بطولة الأندية الآسيوية لأبطال الدوري في نسختها الـ27، التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، ما فتح آفاق العالمية أمام الفرق الإماراتية بتأهل الشارقة لتمثيل آسيا في بطولة «سوبر جلوب»، أو ما يعرف بـ«مونديال الأندية» الذي سيُقام عام 2025.

وتناوبت خمسة أندية إماراتية حصد الإنجازات الخارجية، أبرزها ناديا الشارقة وشباب الأهلي، اللذان حصدا وحدهما 10 ألقاب في المسابقات الخليجية والعربية والآسيوية، مقابل لقبين لنادي العين، ولقب وحيد لكل من الجزيرة والوحدة والشباب (سابقاً)، مع العلم أن الإنجاز الوحيد للكرة الطائرة على صعيد المشاركات الخارجية للأندية حققه فريق الجزيرة عام 1982 بتتويجه ببطولة الأندية الخليجية.

6 ألقاب تضع «الملك» على عرش «أكثر الأندية» حصداً للألقاب الخارجية

تعتلي فرق الألعاب الجماعية في نادي الشارقة صدارة أكثر أندية الدولة حصداً للألقاب الخارجية (ستة ألقاب)، بعد أن نجحت في فرض حضورها على ألقاب كل من المسابقات الخليجية والعربية، وآخرها بطولة الأندية الآسيوية عقب فوز الشارقة بنهائي النسخة الـ27، على حساب حامل اللقب فريق الخليج السعودي بنتيجة (27-26).

وجاء أول إنجازات الشارقة خارجياً، بتتويج فريق السلة بلقب بطولة الأندية العربية لعام 2011، قبل أن ينجح فريق السلة مجدداً في حصد اللقب الثاني توالياً في بطولة الأندية الخليجية لعامَي 2018 و2019، وبرقمٍ قياسي غير مسبوق على صعيد الانتصارات المتتالية (11 فوزاً متتالياً في كلتا النسختين).

وانتظرت كرة اليد في نادي الشارقة حتى عام 2019 لحصد أول ألقابها الخارجية، بتتويجها بكأس السوبر الإماراتي - البحريني، قبل أن يعاود «الملك» تكرار إنجازه في السوبر الإماراتي - البحريني بتتويجه بلقب نسخة 2023.

يُذكر أن نادي العين كان السبّاق في إهداء كرة اليد الإماراتية أول الإنجازات الخارجية بعد أن توّج «الزعيم» عامَي 1981 و1982 بلقبَي بطولتَي الأندية الخليجية والعربية، كما تحفل سجلات أندية اليد في الدولة بلقب خليجي جاء في عام 2012 مع فريق نادي شباب الأهلي.

عبدالرزاق: الشارقة وشباب الأهلي الأكثر نجاحاً في الألعاب الجماعية

أكد المدرب السابق لأندية الأهلي والشباب والنصر والشعب، المحلل الرياضي في كرة اليد، المصري محمد عبدالرزاق، أن الاهتمام الذي توليه مجالس إدارات الألعاب الجماعية في ناديَي الشارقة وشباب الأهلي، خصوصاً على صعيد فرق المراحل السنية، وتبنيهما استراتيجية طويلة الأمد، كان من ثماره نجاح الناديين في اليد والسلة، والهيمنة على الألقاب المحلية، والتألق خارجياً.

وقال عبدالرزاق لـ«الإمارات اليوم»، إن «فرق السلة واليد في شباب الأهلي والشارقة تحتكم وحدها على 109 بطولات محلية وخارجية، منها 61 لقباً لسلة شباب الأهلي، و48 لقباً ليد الشارقة، ما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه مجالس إدارات الناديين للألعاب الجماعية».

وأوضح: «على مدار السنوات الماضية كان فريقا اليد في ناديي الشارقة وشباب الأهلي الأكثر وصولاً لنهائيات المسابقات المحلية، مع تفوق واضح لنادي الشارقة الذي استطاع منذ موسم 2016-2017 استثمار جيله الذهبي الحالي، ليس على صعيد الهيمنة على الألقاب المحلية فحسب، بل في مواصلة البحث عن الإنجاز الأهم بالفوز بلقب بطولة الأندية الآسيوية، وجاء مكملاً لمساعٍ سابقة لفريق يد شباب الأهلي، الذي وصل إلى نهائي المسابقة القارية ذاتها عامَي 2002 و2012».

وأضاف: «الأمر ذاته ينطبق على سلة شباب الأهلي التي تواصل عبر جيلها الذهبي الحالي تحطيم الأرقام القياسية للبطولات المحلية، بجانب قدرة هذا الجيل سابقاً على إهداء إنجاز الثلاثية التاريخية في السلة الخليجية، وتألقه صيف هذا العام في منح سلة الإمارات الإنجاز الأهم على مستوى السلة بحصد (فرسان السلة) فضية دوري أبطال آسيا».

شباب الأهلي «زعيم» السلة

يعتلي شباب الأهلي زعامة أكثر أندية السلة حصداً للألقاب الخارجية، بإجمالي ثلاثة ألقاب، جاءت جميعها على صعيد بطولات الأندية الخليجية أعوام 2015 و2016 و2017.

وافتتح فريق نادي الوحدة أول ألقاب البطولات الخارجية للسلة الإماراتية بتتويجه عام 1993 بلقب بطولة الأندية الخليجية، قبل أن يحمل عام 2011 الإنجاز الأهم بتتويج فريق نادي الشباب (سابقاً) بلقبه الوحيد خليجياً، متبوعاً بتتويج الشارقة بلقب الأندية العربية.

وتوّج شباب الأهلي، في يونيو الماضي، بفضية دوري أبطال آسيا، عقب خسارته المباراة النهائية أمام الرياضي اللبناني بنتيجة (122-96)، كما يحسب لناديَي شباب الأهلي والوصل حصولهما على برونزية الأندية الآسيوية، وجاءت للوصل عام 2008 بفوزه على الرياضي اللبناني (87-82)، ولشباب الأهلي في 2016 بالفوز على بيتروشيمي الإيراني (100-74).