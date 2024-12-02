تتويج الفائزين بنصف ماراثون كلباء

توج الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، اليوم الأحد، الفائزين بالنسخة الرابعة من نصف ماراثون كلباء، الذي أقيم ضمن احتفالات عيد الإتحاد الـ 53 على واجهة كلباء المائية، وحفلت الفعالية التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي بإقبال كبير كتب لها النجاح بمشاركة 605 متسابق ومتسابقة من مختلف الجنسيات .

حضر الفعالية وشارك في التتويج رئيس مجلس إدارة نادي كلباء راشد سعيد الكندي ومدير إدارة الفعاليات المجتمعية والرياضية بمجلس الشارقة الرياضي الدكتور ياسر عمر الدوخي وأمين السر العام بنادي كلباء عبد الرحمن الدرمكي وتنفيذي فعاليات بإدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس يوسف الحوسني.

وفيما يلي أسماء الفائزين بكل فئة من فئات السباق :

- نصف الماراثون"21،1 كلم" للمواطنين: الأول مبارك حسن والثاني سهيل البلوشي والثالث سعيد محمد ، وللمواطنات الأولى رقية محمد والثانية نورا الخلف والثالثة خديجة النقبي ، ولذات المسافة للفئة المفتوحة رجال الأول أنور القوز والثاني دانجي تيسفو والثالثجيمشوا تولوسا ، أما للسيدات فازت رقية المقيم بالمركز الأول وتلتها وفاء زروال والثالثة هيلين كوري.



- 10 كلم للمواطنين رجال: الأول سالم عبد الله والثانيأحمد علي والثالث سالم مصبح ، وللمواطنات: الأولىشمسة القصيمي والثاني تحرير النقبي والثالثة موزا سيف ، وللفئة المفتوحة رجال : الأول ديلاي والثانيحميد عبد الله والثالث أوسي.



- 5 كلم للمواطنين رجال: الأول محمد علي والثاني سالم جمال والثالث محمد راشد ، وللمواطنات الأولى أماني سالم والثانية حسينة جمعة والثالثة صبيحة محمد ، وللفئة المفتوحة :الأول محمد رياض والثاني صموئيل ديفيد والثالث أسولال عبد القادر ، وللسيدات :الأولى أولغا شاتسكينخ والثانية أنكيتا شارما والثالثة بياتريس زيتا.

- 2.5 كلم للمواطنين رجال: الأول عبد الله نواف والثانيسالم محمدوالثالث خليفة هاشم ، وللمواطنات :الأولى آية محمد والثانية ميرا وهاب، وللفئة المفتوحة: الأول عبد الله جمعة والثاني شهاب إبراهيم والثالث أحمد قنبر ، وللسيدات :الأولى سجى أحمد والثانية جينيفيف رومن والثالثة ماهافارشيني ناتاراجان.