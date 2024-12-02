«غازي 96» بطل كأس آل مكتوم لقوارب التجديف

عانق طاقم القارب «غازي 96»، لمالكه الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وبقيادة النوخذة أحمد سعيد الرميثي، اللقب الأغلى في موسم سباقات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (كأس آل مكتوم)، في نسخته الـ28، محققاً صدارة الشوط المحلي الذي أقيمت منافساته أول من أمس.

من جانبه، نجح القارب «بالعرب 44»، التابع للجنة العمانية للرياضات البحرية، وبقيادة النوخذة حميد سالم البحري، في الفوز بناموس كأس آل مكتوم 2024 في الشوط المفتوح المخصص لقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، وفِرَق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، معانقاً اللقب للموسمين الثالث والرابع على التوالي في سجل البطولة.

وحقق السباق الذي أقيم تزامناً مع احتفالات عيد الاتحاد الـ53، ونظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الموسم البحري 2024-2025، نجاحاً كبيراً تمثّل في مشاركة 300 بحار على متن 30 قارباً.

ونجح القارب «غازي 96» في التفوق على جميع القوارب الـ20 المشاركة في الشوط المحلي، متقدماً على القارب «زلزال 51» لمالكه صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة سليمان المرعي الذي حلّ ثانياً، والقارب «من جميرا 4» لمالكه بطي مصبح الغشيش المري، وبقيادة النوخذة طارق المنصوري، الذي نال المركز الثالث.

وجرت بعد ختام الحدث مراسم التتويج بحضور عضوَي مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، خالد بن دسمال ومحمد الفلاحي، ومشرف السباق محمد المري، والعقيد علي النقبي من شرطة دبي، حيث قُدّمت الجوائز والميداليات الخاصة بالمناسبة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط.