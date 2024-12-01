9 ميداليات لمنتخب بناء الأجسام في البطولة الخليجية

حصد المنتخب الوطني لبناء الأجسام تسع ميداليات (ثلاث ذهبيات وأربع فضيات وبرونزيتان)، ولقبين في مسابقة «بطل الأبطال»، أول من أمس، ضمن بطولة الخليج الثانية التي تستضيفها السعودية.

وفاز عدنان البلوشي بذهبية فئة كلاسيك بناء أجسام تحت 175 سنتيمتراً، وبرونزية كلاسيك فيزيك تحت 171 سنتيمتراً، فيما نال الميداليات الفضية كل من إبراهيم الرئيسي (فئة فوق 175 سنتيمتراً)، ومحمد الحمادي (الكلاسيك فيزيك لفئة تحت 171 سنتيمتراً)، ويوسف لقمان الحمادي (تحت 70 كيلوغراماً)، وسعيد عباس (وزن تحت 75 كيلوغراماً). أما اللاعب سلطان الزراع فنال برونزية فئة الماستر.