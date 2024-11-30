دبي تستضيف نهائي الدوري الفلبيني للسلة.. وملاكم القرن

تستضيف دبي مباراتين من منافسات نهائي الدوري الفلبيني لكرة السلة، إضافة إلى تنظيم مباراة استعراضية يشارك فيها النجم العالمي وأسطورة الملاكمة الفلبيني ماني باكياو مع فريقه، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53، حيث يقام من 1 إلى 3 ديسمبر في صالة راشد بن حمدان المغطاة في نادي النصر.

أعلن عن ذلك مجلس دبي الرياضي في مؤتمر صحافي عقد بمقره، بحضور أمينه العام سعيد حارب، ومساعد أمين عام المجلس، ناصر أمان آل رحمة، فضلاً عن الملاكم الدولي ماني باكياو.

وقال حارب: «يسعدنا أن نرحب مجدداً بالضيف العزيز والمميز النجم العالمي وأسطورة الملاكمة ماني باكياو، الذي يزورنا دائماً بحب واهتمام، ويسعدنا أن نشهد حضوره مرة أخرى في مجلس دبي الرياضي كلاعب كرة سلة، ما يضيف بُعداً جديداً لإرثه الرياضي المميز، كما يسرنا اختيار الاتحاد الفلبيني لكرة السلة دبي لاستضافة مباراتين بارزتين من الدوري الفلبيني لكرة السلة، وهذا الاختيار يؤكد مرة أخرى مكانة دبي عاصمة عالمية للرياضة، ووجهة مفضلة للفعاليات الرياضية الكبرى عموماً، ولكرة السلة خصوصاً، حيث تستضيف دبي حالياً منافسات فريق دبي ضمن الدوري الأوروبي لكرة السلة، وهو الأمر الذي يؤكد العمل الكبير الذي يتم القيام به لجعل دبي في قلب الرياضة العالمية، ووجهة عالمية مفضلة للرياضة».

وأضاف حارب: «إقامة مباراة استعراضية بمشاركة النجم العالمي ماني باكياو ليست مجرد حدث رياضي، بل هي رسالة تعكس التنوع الكبير للفعاليات الرياضية في دبي، وانسجام الجاليات المختلفة في نسيجها المجتمعي، كما تأتي في إطار التزام دبي بتنظيم فعاليات رياضية مبتكرة تجمع بين الإثارة والاحترافية، وتسهم بشكل كبير في دعم قطاع السياحة الرياضية الذي يشهد نمواً مستمراً، هذه الفعالية تقدّم فرصة استثنائية للجالية الفلبينية الكبيرة في الدولة، التي يتجاوز عددها 680 ألف نسمة، منهم أكثر من 450 ألفاً في دبي، للتواصل مع إرثهم الرياضي ومتابعة أحد أبرز نجوم الرياضة في العالم».

وقال ماني باكياو الحاصل على 10 ألقاب عالمية، والملقب بـ«ملاكم القرن»: «سعيد بالوجود هنا وبتنظيم هذا الحدث، وأشكر مجلس دبي الرياضي وكل من أسهم في التنظيم، والفرق المشاركة. لقد أصبحت دبي مركزاً دولياً للاستثمار والرياضة، وهي الآن بيتي الثاني بفضل ما تمتلكه من امتيازات عديدة، وستكون هذه البطولة مجرد بداية، حيث سأعمل على تنظيم العديد من الفعاليات هنا في دبي، وسأخوض نزالاً العام المقبل مع أحد الأبطال العالميين سيتم الإعلان عن اسمه لاحقاً، وسيكون هناك تعاون مثمر مع مجلس دبي الرياضي في العديد من المناسبات خلال المرحلة المقبل، حيث أبحث حالياً افتتاح أكاديمية رياضية في دبي تكون متخصصة في الملاكمة، على أن تتم توسعتها في المستقبل لتشمل مختلف الرياضات».

وقدّم حارب كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «أن تكون الأول» - الذي يحكي قصة قائد حوّل دبي إلى مدينة عالمية - إلى النجم العالمي.

باكياو يشارك في مباراة استعراضية

تقام المباراة الأولى من نهائيات دوري المحترفين الفلبيني لكرة السلة في الساعة 6:00 مساء غد في قاعة راشد بن حمدان المغطاة في نادي النصر، حيث يواجه أبطال الشمال، بامبانجا جاينت لانتيرن، أبطال الجنوب، كويزون هوسكرز، على أن تقام المباراة الثانية في الساعة 6:00 مساء الثلاثاء المقبل. وتقام بعد غد الإثنين المباراة الاستعراضية التي تجمع بين فريق باكياو وفريق الإعلامي كريس فيد في 7:00 مساء.

سعيد حارب:

. الجالية الفلبينية في الدولة تتجاوز 680 ألف نسمة.