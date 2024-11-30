الاتحاد الدولي يعتمد ترقية بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات

أعلن الاتحاد الدولي للرياضات الجوية ترقية بطولة دبي الدولية، إلى بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات، تقديراً للنجاحات التي حققتها طوال السنوات الماضية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع العام للوفود المشاركة في البطولة التي انطلقت أمس، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة العليا ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية ورئيس المجلس الدولي للرياضات العسكرية (السيزم)، ورؤساء الوفود والقافزين والقافزات.

ويشارك في البطولة، التي تستمر منافساتها حتى 8 ديسمبر المقبل، 136 قافزاً وقافزة من 26 دولة، من بينهم نخبة من أقوى منتخبات العالم، وتُقام منافساتها في نادي سكاي دايف دبي بمنطقة الميناء السياحي.

ووجه نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية مدير اللجنة المنظمة العليا، يوسف حسن الحمادي، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، على رعايته الكريمة ودعمه المستمر للبطولة، مؤكداً أن حرص سموه على دعم هذه الرياضة وتعزيز الوحدة العالمية كان الركيزة الأساسية لنجاحها وتطورها.

وأكد أن الإعلان رسمياً عن ترقية البطولة إلى بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات (DWSC)، يعكس المكانة العالمية المرموقة التي حققتها البطولة على مدار السنين الماضية.

وأعلن الحمادي تولي الخبير هيلموت باسكوك، المسؤولية الفنية للبطولة في مرحلتها الجديدة، خلفاً لهيلموت شليش، الذي لعب دوراً كبيراً في نجاح البطولة منذ انطلاق نسختها الأولى، وأعرب عن ثقته بقدرات الخبير الجديد في قيادة البطولة إلى تحقيق مزيد من النجاحات.