مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يعقد اجتماعه الأول

عقد مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، أول من أمس، اجتماعه الأول، عقب تشكيله الجديد الذي تم الإعلان عنه أخيراً في الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، وذلك بمقر المركز في دبي، حيث اطلع على جميع التقارير الخاصة بالمنازعات الرياضية والجوانب المالية، واللوائح والقوانين الخاصة بعمل المركز، وبحث تعزيز الفعالية والكفاءة.

وقال رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، جمال المري، إن «التشكيل الجديد لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي يضم العديد من الكفاءات والكوادر الوطنية المشرفة المشهود لها بالكفاءة والتفاني في العمل، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في مواصلة المركز لمسيرته القائمة على الحيادية والنزاهة، بما يسهم في تسوية جميع النزاعات بين الأطراف ويعزز إيجاد بيئة رياضية محفزة للتنافس، إلى جانب تطبيق الأسس والمبادئ الأولمبية التي تعزز من الارتقاء بمستوى رياضة الإمارات على الصعد كافة».

وأضاف: «اطلعنا خلال الاجتماع الأول على جميع التقارير، وناقشنا المقترحات والأفكار التطويرية من قبل الأعضاء، الجميع على أتم الاستعداد لخدمة هذا الكيان القانوني، وصرح العدالة الوطني المعني بتحقيق أهدافه النبيلة وترسيخ رسالته النبيلة، وإعطاء كل ذي حق حقه، كما استعرضنا خطوات تطوير الموقع الإلكتروني للمركز، ليكون مصدراً شاملاً وموثوقاً للمعلومات والموارد الخاصة بالتحكيم الرياضي»، ويختص مركز الإمارات للتحكيم الرياضي دون غيره بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية، خصوصاً الناتجة عن القرارات النهائية الصادرة عن الجهات العاملة واللجنة الأولمبية وفقاً لأنظمتها الأساسية، والقرارات التأديبية الصادرة بموجب أنظمة الجهات العاملة، والقرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.

حضر الاجتماع أعضاء المركز غانم الهاجري ممثلاً عن الهيئة العامة للرياضة، ومحمد السويدي، والدكتور فيصل حسن أحمد، ممثلين عن أصحاب الخبرات القانونية، وشهاب حمد بوشهاب، ممثلاً عن الألعاب الفردية، وموزة بوهارون ممثلة عن أصحاب الخبرات الرياضية، وعبدالله بوعميم، ممثلاً عن الألعاب الجماعية، كما شهد الاجتماع تكليف الدكتور بليشة الكتبي، مديراً تنفيذياً لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي.