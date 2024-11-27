ديكسون يدخل قائمة «الثلاثية المزدوجة» في تصفيات آسيا للسلة   

اقتحم صانع ألعاب منتخب الإمارات لكرة السلة، اللاعب ذي ماريو ديكسون، قائمة اللاعبين الذين تمكنوا من تسجيل «الثلاثية المزدوجة» في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولات «كأس آسيا»، بعد أن قاد «الأبيض» لتحقيق انتصار مستحق على المنتخب البحريني، بفارق 13 نقطة وبنتيجة (90-77) في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي، في ختام النافذة الثانية من المرحلة النهائية للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2025.

ونجح ديكسون في تسجيل 16 نقطة، و15 «ريباوند» (التقاط ناجح للكرات المرتدة عن السلة)، و10 تمريرات حاسمة لزملائه في مباراة البحرين، ليدخل (وفقاً للإحصاءات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة السلة)، قائمة «الثلاثية المزدوجة» لمرحلة التصفيات الآسيوية التي تضم لاعبَين فقط، هما ثنائي المنتخب الفلسطيني كيندال ديك الذي حقق هذا الإنجاز عام 2017 أمام منتخب سيرلانكا (11 نقطة و9 ريباوند و14 تمريرة حاسمة)، وزميله سني سكاكيني الذي سجله في تصفيات 2021 أمام الأردن (23 نقطة و9 ريباوند و10 تمريرات حاسمة).

ويمنح إنجاز «الثلاثية المزدوجة» (المعروف في أوساط كرة السلة باسم «دبل تريبل») اللاعب، الذي يتمكن في مباراة واحدة من تسجيله، أكثر من 10 نقاط، ومثلها على صعيدَي «الريباوند» والتمريرات الحاسمة.

وأنعش المنتخب الوطني آماله في المنافسة على البطاقات المؤهلة عن مجموعته السادسة إلى كأس آسيا، بعد أن رفع رصيده إلى خمس نقاط، متساوياً مع المنتخب السوري، فيما حافظ المنتخب البحريني رغم خسارته على مركز الوصافة بست نقاط، وضمن المنتخب اللبناني (بالعلامة الكاملة ورصيد ثماني نقاط) التأهل المباشر متصدراً عن فرق المجموعة بغض النظر عن مباراته الختامية في النافذة الثالثة من المرحلة النهائية للتصفيات التي ستجمعه مع منتخب الإمارات.

وأسهمت فاعلية المنتخب على صعيدَي الرميات الثنائية والثلاثية في منحه التفوق على نظيره البحريني، بعدما تمكن لاعبو «الأبيض» من تحقيق نسبة نجاح عن الرميات الثنائية بلغت 53.66%، مقارنة بـ51.43% للاعبين البحرينيين، كما تميز اللاعبون الإماراتيون على صعيد الرميات الثلاثية بنسبة نجاح بلغت 34.48% مقابل 22.58% للاعبي البحرين.

كما أسهم التفوق الدفاعي للاعبي «الأبيض» في ضمان الفوز رغم حالة الصحوة التي سجلها المنتخب البحريني خلال الربعين الثاني والرابع من المباراة، بتحقيق لاعبي «الأبيض» إجمالي 47 التقاطاً ناجحاً للكرات المرتدة عن السلة، مقابل 32 التقاطاً ناجحاً للاعبي البحرين.

وسجل المتألق حامد عبداللطيف أعلى معدل نقاط لمنتخب الإمارات (19 نقطة) مقابل 16 نقطة لكل من قيس عمر وديكسون.

. المنتخب أنعش آماله في التأهل إلى كأس آسيا 2025 بعد أن رفع رصيده إلى خمس نقاط.