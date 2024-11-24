فرنسي وروسية يظفران بـ «دولية الفجيرة للتنس»

توج الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل سمو ولي عهد الفجيرة، الفائزين الأوائل ضمن منافسات بطولة كأس غرب آسيا لتنس الشباب والشابات تحت 18 سنة «بطولة كأس الفجيرة الدولية»، التي اختتمت أمس في ملاعب نادي الفجيرة الدولي للتنس بتنظيم الاتحاد الإماراتي للتنس، بمشاركة 105 لاعبين ولاعبات من مختلف دول العالم وإشراف الاتحاد الدولي للتنس.

وتوج راعي المباراة النهائية اللاعب الفرنسي لوكا نيكوليتش بطلاً لفئة الشباب بفوزه في النهائي على الصربي ماتيا بوتيج 6-1 و6-0، وفي فردي الشابات توج الروسية فاسيليا دورينا بالمركز الأول بفوزها على التركية بيراك كوكاك 6-4 و6-1.

وفي ثنائي الشابات، فازت التركية بيراك والروسية اكريميفا بالمركز الأول بعد فوزهما في النهائي على الروسيتين فاسيليا وداريا 6-4 و6-3، وفي ثنائي الشباب فاز الروسيان اليكسي وفلاديمير بالمركز الأول بعد تغلبهما على الروسيين بافيل ودانيال 7-5 و7-6.