كأس البادل المفتوحة للمؤسسات الحكومية تنطلق في دبي 13 ديسمبر

يُنظِّم مجلس دبي الرياضي كأس البادل المفتوحة للمؤسسات الحكومية، بالتعاون مع نادي جست بادل بملاعبه في ميناء راشد، من 13 إلى 15 ديسمبر المقبل، لاكتشاف وتطوير الموهوبين من منتسبي الدوائر الحكومية.

وعُقد بمقر مجلس دبي الرياضي مؤتمر صحافي، أمس، للكشف عن التفاصيل الخاصة بالبطولة، بحضور كل من مدير قسم الرياضات المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، فوزية فريدون، ومدير نادي جست بادل، أنور إدريسي، ونجمي كرة القدم، الفرنسي إبراهيم باه، والأرجنتيني أدريان إدواردو فيرناندز، اللذين حضرا كضيفَي شرف.

وقالت فوزية فريدون، إن كأس البادل المفتوحة للمؤسسات الحكومية تُشكل إضافة جديدة ومميزة لقائمة الفعاليات الرياضية السنوية التي تقام في دبي على مدار العام.

وأضافت: «يسرّ مجلس دبي الرياضي أن يدعم البطولة لأنها تسهم في تعزيز التنوع في الفعاليات الرياضية، الذي يحرص المجلس على تحقيقه لتوفير الفرصة لعشاق الرياضة من جميع الجنسيات التي تعيش في دبي».

وأكدت أن «هذه البطولة تمثل نموذجاً مثالياً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتُرسخ مكانة رياضة البادل في دبي بعد انتشارها الواسع والسريع، وأصبحت تكتسب شعبية كبيرة، إذ زاد عدد الملاعب المخصصة لتلك الرياضة في كل مكان بدبي».

وأوضحت: «استضافت دبي العديد من البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، ومنها على سبيل المثال بطولة العالم للمنتخبات، وبطولات الأساتذة، وآخرها بطولة بريمير دبي بادل 1، وغيرها، التي شهدت مشاركة نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات في العالم، وتابعها عدد كبير من الجمهور المحب لهذه الرياضة».

من جانبه، قال أنور إدريسي إنه سيتم اعتباراً من اليوم فتح باب التسجيل في البطولة أمام جميع المؤسسات الحكومية من جميع إمارات الدولة، وسيستمر التسجيل حتى يصل عدد المؤسسات المشاركة إلى 32 مؤسسة، وسيتم تحديدها حسب أسبقية التسجيل.

وأضاف: «سيسمح لكل مؤسسة بضم ثمانية لاعبين من المواطنين الرجال، ولن يُسمح بمشاركة اللاعبين المحترفين المسجلين في الأندية أو اتحاد الإمارات للبادل، إذ ستقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد، وخروج المغلوب، ويحصل الفائز بالمركز الأول على 30 ألف درهم، والثاني 20 ألف درهم».

. 8 لاعبين من المواطنين في صفوف كل فريق، ولن يُسمح بمشاركة المحترفين.