كيف توقع جمهور الإمارات مباراة قطر في تصفيات كأس العالم (فيديو)



صبت أغلب التوقعات في مصلحة منتبخ الإمارات قبل مواجهته الخليجية المنتظرة أمام قطر على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، ضمن الجولة السادسة لمنافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي حساب "الامارات اليوم" على واتس أب، اختبر 955 مشاركا فوز الإمارات، مقابل 174 لقطر و151 للتعادل. بينما في توتير أجمع 75 بالمئة على فوز الإمارات مقابل 15 بالمئة لقطر و15 بالمئة للتعادل بين المنتخبين. كما تفاعل عدد من الجماهير مع النتجية على انستغرام وكانت الاجابات متقاربة.

وتُعدّ المباراة بمثابة مفترق طرق للمنتخبين، لأن الفائز سينعش آماله بقوة في المنافسة على بطاقة التأهل إلى المونديال، وسيقترب من منتخبَي إيران المتصدر ووصيفه أوزبكستان.

وفي فيديو استطلاع للرأي أجرته "الإمارات اليوم" مع الجمهور حول ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، توقع أغلب المشاركين أن يساهم اللاعبان حارب عبدالله وفابيو ليما في حسم المباراة.

جمهور الإمارات يتوقع أن يحسم اللاعبين حارب وليما مباراة قطر في تصفيات كأس العالم#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/3tuU2eMIJv — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 19, 2024