منصور بن محمد يتوج روي ماكلروي بلقب بطولة جولة "دي بي ورلد" للجولف

تّوج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اللاعب الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي بلقب النسخة السادسة عشر لبطولة جولة دي بي ورلد، الختامية للجولف لموسم "السباق إلى دبي"، و"سلسلة رولكس" لبطولات النخبة، والتي أقيمت تحت رعاية سموه في نادي عقارات جميرا للجولف في دبي.

جاء ذلك في ختام البطولة اليوم (الأحد)، بمشاركة أفضل 50 لاعباً في ترتيب "السباق إلى دبي" لجولة دي بي ورلد، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار.

كما قام سموه بتسليم اللاعب الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، كأس "هاري فاردون" بعد إنهائه الموسم في صدارة ترتيب "السباق إلى دبي" للمرة الثالثة على التوالي، والسادسة في مسيرته في أعوام: 2012، 2014، 2015، 2022 و2023 و2024، ليجمع ماكلروي بين جائزة بطل البطولة البالغة 3 ملايين دولار أميركي، والجائزة الإضافية لبطل "السباق إلى دبي" البالغة 2 مليون دولار، بإجمالي 5 ملايين دولار أمريكي.

حضر مراسم التتويج سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وسعادة خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، واللواء طيار (م) عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف.

جاء فوز روري ماكلروي بعد منافسات قوية، محققاً 15 ضربة تحت المعدل، متفوقاً بفارق ضربتين عن وصيفه، الدنماركي راسموس هوجارد الذي حقق 13 ضربة تحت المعدل.

وأسدلت هذه البطولة الستار على موسم استثنائي، استضافت فيه دولة الإمارات "التصفيات الختامية" بنظامها الجديد مع إقامة بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في نادي ياس لينكس بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب "السباق إلى دبي"، تلتها بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً.

وشهدت روزنامة جولة دي بي ورلد للجولف هذا الموسم إقامة 44 بطولة في 24 دولة حول العالم، حيث أقيمت منافساتها تحت شعار "السباق إلى دبي"، بمشاركة أفضل اللاعبين من مختلف الجنسيات.