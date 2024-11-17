كأس رئيس الدولة للخيول العربية ينطلق في المغرب اليوم

يحتضن مضمار الدار البيضاء «انفا الرملي» في المغرب، اليوم، المحطة الـ13 ضمن أجندة سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ31.

وتقام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه بتطوير سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربّي الخيل العربي في كل دول العالم.

كما تقام المنافسات ضمن الملتقى الدولي السنوي لسباقات الخيول على كأس الملك محمد السادس ملك المغرب. ويشهد السباق الذي يقام لمسافة 1750 متراً، مشاركة نخبة الخيول العربية الأصيلة في المغرب وأوروبا، من عمر أربع سنوات فما فوق، ضمن فئة (ليستد).