فريق الإمارات للبيسبول يفوز بـ 5 مباريات في «يونايتد كلاسيك»

فاز فريق الإمارات للبيسبول بخمس مباريات واحتل المركز الثاني في بطولة «بيسبول يونايتد كلاسيك العربية»، التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، على ملعب بيسبول يونايتد الجديد في «ذا سيفينز» بدبي.

وذكر بيان صحافي أن «فريق الإمارات شارك في أول بطولة دولية للبيسبول بتشكيلة تم تجميعها في غضون 30 يوماً فقط، وقدم أداءً رائعاً خلال البطولة، وتغلب على الهند وبنغلاديش وأفغانستان خلال مباريات المجموعات، ثم تغلب على فريق السعودية الذي يشارك أيضاً في أول بطولة دولية، كما فاز على فريق فلسطين المصنف عالياً في المباراة الأكثر إثارة في البطولة، حيث سدد لاعب الوسط كريس بايرز ضربة غيرت مجرى المباراة ليقود فريقه للفوز، وتفوق فريق الإمارات على خصومه بفارق 23 نقطة خلال البطولة».

وكان «بيسبول يونايتد» قد قدم خطة تشكيل الفريق والبرنامج الخاص به إلى مجلس الإمارات للكريكيت، جزءاً من استراتيجية تطوير وتنمية لعبة البيسبول في الإمارات، وتتيح الموافقة لبيسبول يونايتد الإشراف على اختيار اللاعبين وتحسين مستواهم، والمشاركة في مسابقات البيسبول في أنحاء العالم.