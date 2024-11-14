طيران الإمارات تمدّد الشراكة مع جولة «دي بي ورلد» للغولف حتى 2031

وقّعت «طيران الإمارات» وجولة «دي بي ورلد»، اتفاقية تمدد بموجبها الناقلة الجوية مكانتها باعتبارها الناقل الرسمي والشريك الرسمي لجولة الغولف الاحترافية الرائدة، حتى نهاية عام 2031.

وتدعم «طيران الإمارات» حالياً قائمة دولية من بطولات جولة «دي بي ورلد» التي تقام عبر القارات، وتقدم واحدة من أكبر جوائز الغولف في موطنها دبي.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «فخورون بجذورنا العميقة في رياضة الغولف، وبدورنا في تعزيز مكانة دبي واحدةً من أكثر الوجهات المرغوبة في العالم لأفضل اللاعبين وعشاق الغولف، بفضل ملاعبها ذات المستوى العالمي»، مضيفاً أن «استمرار استثمار طيران الإمارات في جولة (دي بي ورلد) سيمكننا من الحفاظ على علاقتنا طويلة الأمد مع مشجعي الغولف في جميع أنحاء أوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا، وإفريقيا وأستراليا، وبالطبع في موطننا دبي، حيث تتنافس أعظم الأسماء في رياضة الغولف على لقب (السباق إلى دبي) المرموق».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لجولة «دي بي ورلد» جاري كينينغز: «تُعدّ طيران الإمارات واحدة من أقدم شركائنا، وأنا سعيد لأنها قررت تمديد علاقتنا حتى نهاية موسم 2031، تتمتع (طيران الإمارات) بخبرة كبيرة في مجال الرعاية الرياضية، وهذه الاتفاقية طويلة الأمد هي تأكيد قوي على الصلابة المستمرة لمنصة شراكتنا باعتبارنا جولة غولف عالمية، وبصفتها شركة طيران تربط العالم فإننا نواصل بناء حملات تتوافق مع قاعدة العملاء العالمية لـ(طيران الإمارات)».

وتواصل «»طيران الإمارات» خلال الشراكة التي تستمر لسنوات عدة، الاستفادة من إبراز علاماتها التجارية طوال الموسم، إضافة إلى ذلك ستتمتع «طيران الإمارات» بفرص تسويقية عبر منصات الوسائط الرقمية للجولة، والوصول إلى الضيافة المتميّزة، وتجارب الهواة والمحترفين «برو-إم» الحصرية.

وستحظى «طيران الإمارات» أيضاً بصفة الشريك الرسمي للبطولة في 15 فعالية مدرجة في روزنامة جولة «دي بي ورلد» كل موسم، وستواصل رعاية المشاهدة الافتراضية للجولة، ما يوفر التغطية على مدار العام من خلال البث التلفزيوني المباشر وموقع الجولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو نظام رسوم متحركة مع صور جوية، ونماذج ثلاثية الأبعاد للملاعب، يوفر خاصية تحديد المواقع في الوقت الفعلي، ومعلومات حول أداء اللاعب.

وتُعدّ «طيران الإمارات» من أبرز الداعمين لبطولات الغولف الكبرى في مختلف أنحاء العالم، وتعود شراكة «طيران الإمارات» مع جولة «دي بي ورلد» العالمية إلى 35 عاماً، بعد أن أصبحت «طيران الإمارات» الشريك الرئيس لبطولة دبي ديزرت كلاسيك في عام 1989، ثم أصبحت «طيران الإمارات» شريكاً لـ«السباق إلى دبي»، وبطولة جولة «دي بي ورلد» في 2009، وأصبحت شريكاً رسمياً للجولة وشركة الطيران الرسمية للجولة في عام 2014.

ونقلت «طيران الإمارات» أكثر من 800 لاعب غولف محترف إلى دبي، للمشاركة في بطولة جولة «دي بي ورلد» التي تختتم الموسم منذ عام 2009، ويتوافد أكثر من 60 ألفاً من عشاق الغولف إلى موقع البطولة كل عام، لمشاهدة أفضل لاعبي العالم وهم يتنافسون على لقب «السباق إلى دبي».

. 800 لاعب غولف محترف نقلتهم «طيران الإمارات» إلى دبي للمشاركة في بطولة جولة «دي بي ورلد» منذ 2009.