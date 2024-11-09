عيسى علي: إمكانات فارس خليل تؤهله للمنتخب.. بينتو يعرفه جيداً

أكد مدير فريق كرة القدم في نادي الوصل، عيسى علي، أن اللاعب فارس خليل (24 عاماً) يتمتع بإمكانات فنية تؤهله للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني، مشيراً إلى أن اللاعب مثّل المنتخب قبل أن يتعرض للإصابة في الفترة الماضية، مشدداً على أن مدرب المنتخب بينتو يعرف اللاعب وإمكاناته الفنية جيداً.

وقال عيسى علي لـ«الإمارات اليوم»: «فارس ابتعد عن الملاعب خلال الفترة الماضية للإصابة، وهو لاعب صغير في السن، ولديه إمكانات فنية تسمح له باللعب ضمن صفوف المنتخب».

وشهدت القائمة الجديدة للمنتخب الوطني التي أعلنها المدير الفني باولو بينتو، أول من أمس - استعداداً لمواجهتي قيرغيزستان وقطر يومي 14 و19 الجاري توالياً في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 - وجود فارس خليل ضمن قائمة ضمّت 27 لاعباً، ما أثار جدلاً في الوسط الرياضي، خصوصاً أنه لم يشارك مع فريقه الوصل منذ بداية الموسم، حيث خاض «الإمبراطور» حتى الآن سبع جولات في دوري أدنوك للمحترفين.

وكشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» أن آخر مباراة خاضها اللاعب فارس خليل كانت في دوري الموسم المنصرم، وتحديداً أمام البطائح ضمن الجولة التاسعة التي أقيمت في الثاني من ديسمبر 2023، فيما شارك طوال الموسم الماضي كلاعب بديل في ست مباريات، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها 100 دقيقة.

ودشّن «الأبيض»، أمس، معسكر إعداد داخلياً في أبوظبي، وأدى أول تدريب له في الساعة السادسة مساء في جزيرة السعديات.

ويحتل المنتخب حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى بأربع نقاط فقط، متأخراً بفارق الأهداف عن المنتخب القطري، في حين يتصدر منتخب إيران المجموعة بـ10 نقاط، ويحل المنتخب الأوزبكي ثانياً بالرصيد نفسه، ويأتي منتخب قيرغيزستان خامساً بثلاث نقاط، ويحل منتخب كوريا الشمالية في المركز الأخير بنقطتين فقط.

ويأمل مدرب المنتخب، البرتغالي باولو بينتو، الاستفادة من وجود اللاعب فارس خليل لتعويض النقص الذي يعانيه المنتخب في خط الدفاع.

وظل الجهاز الفني للمنتخب يحرص على متابعة مباريات الدوري للوقوف على مستويات اللاعبين، بهدف اختيار العناصر الأكثر جاهزية، خصوصاً أن المنتخب لم يخض أي مباراة ودية، ويكتفي بجاهزية اللاعبين فقط، من خلال اللعب مع فرقهم في المسابقات المحلية والمشاركات الخارجية.