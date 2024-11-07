12 فريقا في بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، اليوم الخميس، عن مجموعات وجدول مباريات سباعيات الرجبي للرجال والسيدات في الجولة الأولى من سلسلة «بطولة اتش اس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي».

ويستقبل ملعب «ذا سيفنز» في دبي أفضل 12 فريقاً دولياً للرجال والسيدات في سباعيات الرجبي، خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى الأول من ديسمبر المقبل، المباريات الافتتاحية للسلسلة والتي ستكون أول المباريات منذ نجاح الألعاب الأولمبية في باريس 2024.



وتنطلق منافسات اليوم الأول بمباراة بين نيوزيلندا صاحبة الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الأخيرة، والبرازيل في تمام الساعة التاسعة صباحاً على الملعب 2، بينما تفتتح كندا الحائزة على الميدالية الفضية مبارياتها ضد اليابان على الملعب 1.

من جهته، قال مدير مهرجان بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي ماثيو تايت: «ستحقق قرعة مباريات الجولة الأولى من بطولة اتش اس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي الكثير من الإثارة والحماس لعشاق الرياضة من مختلف أنحاء العالم، وستكون هذه المرة الأولى التي تلعب فيها الفرق على هذا المستوى منذ دورة الألعاب الأولمبية في باريس التي أقيمت في مؤخراً في الصيف».