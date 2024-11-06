تحدي دبي للدراجات الهوائية ينطلق الأحد بـ 3 مسارات

تنطلق الدورة الخامسة من تحدي دبي للدراجات الهوائية، برعاية «دي بي ورلد» الأحد المقبل، حيث سيتحول شارع الشيخ زايد إلى مسار واسع للدراجات الهوائية، فيما يتكون التحدي من ثلاثة مسارات.

وشهدت الدورة السابقة من التحدي مشاركة أكثر من 35 ألف شخص.

وذكر بيان صحافي أنه «يمكن للمشاركين اختيار المسار المناسب للعائلات بطول 4 كم في وسط مدينة دبي، من خلال بوليفارد محمد بن راشد، حيث يبدأ التحدي عند السادسة والربع صباحاً من دبي مول، مروراً بدبي أوبرا وبرج خليفة. فيما يمكن للمحترفين اختيار المسار الذي يمتد على طول 12 كم على شارع الشيخ زايد مروراً بمعالم شهيرة مثل برج خليفة، ومتحف المستقبل وقناة دبي المائية. فيما ينطلق تحدي السرعة على امتداد شارع الشيخ زايد بسرعة 30 كم/ ساعة، ويستهدف هذا التحدي المحترفين الذين تزيد أعمارهم على 21 عاماً».

وستوفر «ديكاثلون» محطات لتصليح الدراجات خلال الفعالية لضمان استمتاع المشاركين بتجربة مرنة، حيث يمكن التوقف لإجراء إصلاحات سريعة إذا لزم الأمر.