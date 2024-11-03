عجمان يوجّه للبطائح ضربة في الـ 90

حقق عجمان فوزاً مثيراً على ضيفه البطائح 2-1، أمس، في ختام الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط، فيما تجمد رصيد البطائح عند أربع نقاط.

ومنح نكولا كليمنتي التقدم للبطائح بعد تمريرة من باولينهو دوس سانتوس، وضعها على يسار الحارس علي الحوسني (38). ولم تستمر فرحة البطائح لأكثر من ثلاث دقائق، حينما تمكّن فليمنيغس من إدراك التعادل لـ«البرتقالي»، بكرة رأسية.

وعاد فليمنيغس ليمنح عجمان الفوز في وقت قاتل بعد متابعة لرأسية وليد أزارو (90).

وفي مباراة ثانية، خرج دبا الحصن بنقطة غير كافية في صراعه نحو البقاء، بتعادله مع مضيفه خورفكان 1-1، في أول مباراة تاريخية تجمعهما في عصر المحترفين.

وفشل دبا الحصن للمباراة الثانية على التوالي في الحفاظ على تقدّمه، وبقي في المركز الأخير بنقطتين، فيما رفع خورفكان رصيده للنقطة السابعة.

وتقدّم الحصن من تمريرة فلاح وليد في عمق دفاع خورفكان لتضع دومنيك سويلا، في مواجهة الحارس ونجح في وضعها على يساره (24).

وأدرك خورفكان التعادل بعدما استغل عبدالرحمن يوسف خروجاً خاطئاً لحارس دبا الحصن من مرماه، وحوّل كرة ركنية برأسه في المرمى (84).