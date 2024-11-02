«شرطة دبي » تهيمن على السلة وتحدي الموانع والدراجات الهوائية

اختتمت فعاليات النسخة الـ12 من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، وشارك فيها أكثر من 1200 لاعبة من منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية، وشبه الحكومية والخاصة.

وذكر بيان صحافي لمجلس دبي الرياضي أن فريق شرطة دبي فاز بلقب بطولة كرة السلة الثلاثية (3×3)، التي أقيمت في نادي النصر بعد تغلّبه على الوصيف فريق بلدية دبي 21-7.

كما فاز فريق شرطة دبي بالمركزين الأول والثاني في بطولة تحدي الموانع التي أقيمت في نادي غرافيتي بمنطقة القوز، حيث توج الفريق المكوّن من شهد بودبس ومنى الوري، ولوريدانا نيرودا بالمركز الأول، تلاه الفريق المكوّن من فاطمة المري وشمة المهيري وعفرا حارب في المركز الثاني.

وفي سباق الدراجات الهوائية الذي أقيم في حديقة الفرسان بمدينة إكسبو دبي، فازت شيخة عيسى من شرطة دبي بالمركز الأول في فئة المواطنات، تلتها عائشة فولاد من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في المركز الثاني. وفي فئة المقيمات فازت شرطة دبي بالمراكز الثلاثة الأولى عن طريق أولها شيكل، وأكفيل جيدرايتيت، وموخابات أموتزانوفا. وفي بطولة البولينغ التي أقيمت في مركز دبي للبولينغ بمنطقة الممزر، فازت في فئة المواطنات زكية درويش من شرطة دبي، وفي فئة المقيمات سمانثا شمالي من شرطة دبي، وفي سباق الجري الذي أقيم في مدينة إكسبو دبي فازت حصة الجسمي من «طيران الإمارات» بالمركز الأول في فئة المواطنات. وفي فئة المقيمات فازت ليزبيث فيرهايدن من شرطة دبي بالمركز الأول. وفي بطولة البادل التي أقيمت في نادي جست بادل بميناء راشد، فازت مريم مبارك، وفاطمة السويدي، من شرطة دبي بلقب فئة المبتدئات، وفازت صوفيا جوفوروسا وميا ألفا باكانوت من شرطة دبي بلقب الفئة المتوسطة.