«كأس زايد» للخيول العربية تنطلق اليوم في تولوز

تنطلق بمضمار تولوز الفرنسي، اليوم، كأس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لتحدي البريدرز الكلاسيكي للفئة الأولى، ويقام السباق تحت مظلة النسخة الـ16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية، وتسليط الضوء على سباقاتها.

ويشارك في سباق كأس زايد على مسافة 2200 متر، البالغة جائزتها 50 ألف يورو، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، 7 خيول لديها العديد من الانتصارات في سباقات الخيول في أوروبا.

ويعدّ «متباهي عذبة» أقوى الخيول المرشحة للفوز، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، الذي يدافع عن اللقب الذي أحرزه في العام الماضي، وحقق ابن «جلنار الخالدية» ثلاثة انتصارات من إجمالي ثماني مشاركات.

وينافس على اللقب الذي يعد جوهرة سباقات مضمار تولوز الفرنسي العشبي، الجواد «سوكو» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف إليزابيث بيرنارد أيضاً، وقيادة الفارس مايكل فورست، وتمكن ابن «نيشان» من تحقيق أربعة انتصارات من إجمالي 15 مشاركة.

ويعد «أكسترا تايم» لجاي نيفنس، بإشراف المدرب دي موريسون، وقيادة أورتيز مندزابل، الحصان الأسود في السباق، حيث حقق ابن «نيشان» الفوز بسباق بري كسبروي للفئة الأولى، بمضمار دوفيل من قبل.

وتسعي الفرس «نور الموري» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة مايكل بارزلونا، لقلب الطاولة على الذكور، حيث حققت ابنة «أزادي» سبعة انتصارات في تاريخ مشاركاتها في السباقات.