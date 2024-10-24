إعلان المرشحات لـ «جائزة فاطمة بنت مبارك»

أعلنت لجنة تحكيم جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، أسماء المرشحات، ضمن القائمة النهائية لفئات الدورة الثامنة للجائزة، التي تقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبمتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

وتضم قائمة المرشحات الثلاثة الأُول عن كل فئة من فئات الجائزة الثماني للمستويين الفردي والجماعي، حيث شهدت عملية الترشح إقبالاً كبيراً من الدول العربية المختلفة، منذ فتح باب الترشّح للتسجيل في كل الفئات.

وضمت القائمة في فئة أفضل رياضية عربية، نجمة الجمباز كيليا نمور (الجزائر)، وسارة سمير، بطلة رفع الأثقال (مصر)، والسباحة فريدة هشام (مصر)، وفي فئة أفضل رياضية إماراتية عهود الكتبي، وغلا الحمادي، وأسماء الحوسني.

وضمت قائمة فئة أفضل رياضية ناشئة، لطيفة محمد خليفة الفلاسي (الإمارات)، وفريدة محمد (مصر)، وياسمين وهدان (الأردن)، وفي فئة أفضل رياضية بارالمبية، مريم الزيودي (الإمارات)، ورحاب رضوان (مصر)، وصايفي نسيمة (الجزائر).

أما في فئة أفضل أم رياضية، التي استحدثتها اللجنة المنظمة منذ الدورة الماضية فشملت القائمة، رقية الزعابي (الإمارات)، وسهام القرم (مصر)، وميساء محمد (سورية). وفي فئة أفضل مدرب أو مدربة، ضمت القائمة، مروة العامري (تونس)، ومنى زاكيني (المغرب)، وسارة أشرف (مصر)، وفي فئة أفضل إعلامية مرشحتين فقط، هما نعيمة علي (تونس)، ونهلة نبيل (السودان)، وفي فئة أفضل فريق، نادي الزمالك (مصر)، ونادي بني ياس (الإمارات)، ونادي ليندا كروكنبرغر (ألمانيا).

وسيتم الإعلان عن الفائزين والفائزات بالجائزة في فئاتها المختلفة في 13 نوفمبر المقبل، خلال الحفل الذي يقام في العاصمة أبوظبي.