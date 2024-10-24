ساكسيس: لم أتوقع هذه البداية السعيدة مع الوصل

أعرب اللاعب إسحاق ساكسيس عن سعادته البالغة بتألقه مع الوصل في مشاركته الأولى مع الفريق، أول من أمس، أمام الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، مبيناً أنه لم يتوقع هذه البداية السعيدة مع «الإمبراطور».

وقال ساكسيس في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية، عقب فوز الوصل على الغرافة بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية، إنه سعيد جداً بعدما أسهم في مساعدة الفريق في تحقيق فوز مهم في دوري أبطال آسيا.

وشارك اللاعب النيجيري للمرة الأولى مع الوصل، بعد أيام قليلة من انضمامه إلى «الفهود» في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع أودينيزي الإيطالي، وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليحقق «الفهود» انتصاره الثاني في البطولة القارية، ويرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس بلائحة الترتيب.

وأوضح اللاعب، البالغ من العمر 28 عاماً، أنه بدأ مشواره مع الوصل بأفضل طريقة ممكنة، مبيناً: «شعور رائع بالنسبة لي أن أشارك في الشوط الثاني، وأن أحرز هدف الفوز في أول مشاركة لي مع الفريق»، مضيفاً: «متحمس جداً لخوض هذه التجربة مع نادي الوصل».

أما بالنسبة إلى تفاصيل انتقاله إلى الوصل في صفقة انتقال حر بعد غلق سوق الانتقالات، فقال: «عقب انتهاء عقدي مع أودينيزي، حصلت على فترة للراحة، وعملت على تجهيز نفسي بدنياً وذهنياً، حتى أصبح جاهزاً لهذه الخطوة».

وتحدث عن التحديات التي سيخوضها مع الوصل، فقال: «أعلم أن الفريق حقق الثنائية في الموسم الماضي بفوزه بلقبي الدوري والكأس، ولدينا موسم طويل، يجب أن نركز خلاله على تقديم كل ما لدينا، والظهور بشكل جيد».

ورداً على سؤال حول اندماجه مع لاعبي الوصل، قال: «الأجواء رائعة ومفاجئة بالنسبة لي، حيث شعرت بأنني ألعب مع الفريق منذ موسمين، بعدما وجدت ترحيباً كبيراً من اللاعبين والفريق بشكل عام، وهذا الأمر يسعدني، ويجعلني أكثر تركيزاً على تقديم كل ما لديّ، والإصرار على مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات».