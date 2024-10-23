«الفرسان» بطلاً لكأس دبي لأصحاب الهمم

فاز فريق نادي «الفرسان» بلقب كأس نادي دبي لأصحاب الهمم، في كرة القدم، بعد تغلبه على «الهمم» (6-3) في المباراة التي جمعت موظفي الناديين، استعداداً لـ«تحدي دبي للياقة» الذي ينطلق السبت المقبل.

سجل للفرسان وليد رضوان «سوبر هاتريك» وراشد سالم ومحمد درويش، فيما سجل أهداف «الهمم» علي زايد «هدفين» ومحمد محمود. أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد الصياد وعادل البوريني وياسر الزقري. وعقب نهاية المباراة، قام المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي بتتويج فريق «الفرسان» بالكأس. وأكد العصيمي، في تصريحات صحافية، أن استراتيجية نادي دبي لأصحاب الهمم تتمثّل في أن الرياضة يجب أن تكون نهجاً في حياتنا اليومية.