«الإمارات للسيارات» يشارك في «ألعاب الاتحاد الدولي» بإسبانيا

يشارك فريق «الإمارات لرياضة السيارات»، في بطولة ألعاب الاتحاد الدولي للسيارات، التي تنطلق منافساتها اليوم وتستمر حتى 27 أكتوبر الجاري في مدينة فالنسيا بإسبانيا.

ويقام الحدث الذي يطلق عليه «سباق الأمم» بمشاركة تتجاوز 1000 متسابق يمثّلون أكثر من 85 دولة.

وتضم بعثة الإمارات 26 عضواً، من بينهم ثمانية لاعبين، إضافة إلى الفرق الفنية.

ويخوض فريق الإمارات منافسات البطولة عبر ست فئات، إذ يتولى سيف العامري قيادة فئة «جي تي سبرنت»، ويُعدُّ العامري السائق الأكثر خبرة دولياً في الفريق، وحقق نتائج مميّزة في بطولة «GT» الشرق الأوسط، وسباق 24 ساعة في دبي، و6 ساعات في أبوظبي، كما شارك بشكل مميّز في كأس بورشه في إيمولا بإيطاليا.

ويشارك كل من حمد الكتبي، وأحمد الحمادي، وروضة النعيمي في سباق كارتينغ التحمل، إضافة إلى الصاعد فارس هارون في فئة كارتينغ للصغار.

ويضم فريق كارتينغ التحمل مزيجاً من السائقين الذكور والإناث، وسيتناوب السائقون الثلاثة: حمد الكتبي، وأحمد الحمادي وروضة النعيمي على قيادة سيارة الكارتينغ لإكمال 6 ساعات من السباق المستمر.

أما فارس هارون أصغر أعضاء الفريق، فقد فاز من قبل بكأس بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتينغ في فئته خلال ديسمبر الماضي.

ويتسابق كل من غانم المزروعي، وعيسى المراعي في فئة السباقات الإلكترونية في الفورمولا4 و«GT» على التوالي، بعد فوزهما بأول بطولة رسمية في السباقات الإلكترونية التي خاضا تصفياتها لمدة شهرين، بينما سيشارك هزاع الحوسني في سباقات «الدريفت».