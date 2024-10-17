18 لاعباً يمثلون القوس والسهم والملاكمة في «الألعاب المدرسية»

أعلن اتحادا القوس والسهم والملاكمة، القائمة المشاركة في دورة الألعاب المدرسية العالمية التي تستضيفها البحرين من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري. وتضم قائمة القوس والسهم 11 لاعباً ولاعبة هم: عبدالله المنصوري، وعلي الكتبي، ومنصور الكعبي، وحسن إبراهيم، وسالم الكعبي، وخليفة مصبح حمد، وعلياء صالح آل علي، ونورا عادل، ومروى عمر صالح، وسارة عادل، ونورا المالكي.

ويبدأ اللاعبون واللاعبات معسكر إعداد داخلياً في نادي المدام الثقافي الرياضي غداً، بإشراف مدرب المنتخب الوطني يونغ شول لي.

كما أعلن اتحاد الملاكمة اختيار سبعة لاعبين للقائمة المشاركة هم: بدر سعيد، وأحمد عبدالله، ومحمد رفيع، وعمر طايل، ونهيان الغفري، وفهد تيبور، وأروخان أغيف.

وأكد المدير الفني لاتحاد الإمارات للملاكمة، محمد مصبح الشبلي، أن الفترة الماضية شهدت استعدادات محلية جيدة في أبوظبي لرفع مستوى جاهزية اللاعبين.