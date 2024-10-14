حتا يظفر بكأس نائب رئيس الدولة لسباق الطريق

فاز نادي حتا بكأس نائب رئيس الدولة لسباق الطريق، في افتتاح منافسات موسم ألعاب القوى، فيما تصدر كلباء فئتي الناشئين والشباب، وهيمن نادي أبوظبي على فئات السيدات والشابات والناشئات والأشبال، وسط منافسة قوية، أول من أمس، على مضمار الجري المحيط ببحيرة الحفية في كلباء، بمشاركة أكثر من 350 لاعباً ولاعبة من جميع الفئات.

وتضمنت البطولة سباقات مختلفة في فئات الأشبال للبنين والبنات تحت 16 سنة لمسافة كيلومترين، والناشئين والناشئات تحت 18 سنة لمسافة أربعة كيلومترات، والشباب والشابات تحت 20 سنة لمسافة ستة كيلومترات، إضافة إلى العموم للرجال والسيدات لمسافة تسعة كيلومترات.

وشهد حفل تتويج الفائزين الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، واللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، وراشد سعيد الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء، وأعضاء اتحاد اللعبة.

• 350 عداء من جميع الفئات شاركوا في افتتاح منافسات موسم ألعاب القوى.