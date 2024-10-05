زوارق الإمارات تختبر جاهزيتها في تصفيات «أفضل زمن» بـ «جائزة الصين» اليوم

يترقب عشاق الرياضات البحرية، اليوم، منافسات اليوم الثاني من جائزة شنغهاي «الصين الكبرى للزوارق السريعة» فورمولا1 وهي الجولة الرابعة من بطولة العالم 2024، التي تستمر حتى يوم غدٍ بمشاركة 18 زورقاً يتقدمها سفراء رياضة الإمارات في فرق الفيكتوري وأبوظبي والشارقة.

ويرتفع اليوم هدير المحركات مع بدء مراحل الحسم، حيث ستقام في الفترة الصباحية تصفيات أفضل زمن لتحديد المنطلقين في السباق الرئيس يوم غدٍ، فيما ستتنافس الزوارق بعد تقسيمها لمجموعتين حسب نتائج تصفيات الزمن، على لقب السرعة (سبرنت) الذي أصبح جزءاً مهماً لا يتجزأ من مراحل الجولة، حيث يمنح للأول في كل مجموعة 10 نقاط.

ويتصدر زورق الشارقة 17 بقيادة المتسابق الكندي روستي وايت برصيد 77 نقطة الترتيب العام، ويأتي خلفه في المركز الثاني زورق فيتنام 1 بقيادة المتسابق جوناس أندرسون برصيد 63 نقطة، ثم زورق فيكتوري 4 برصيد 62 نقطة، وكان زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق إريك ستارك قد حقق يوم أمس ثاني أفضل توقيت في التجارب الحرة (الثانية)، حيث احتاج إلى 46.2 ثانية لقطع مسافة كورس السباق التي تصل إلى 2153 متراً، فيما اكتفى زميله أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 بدورتين حول كورس السباق للتعود على المسار.

من جانبه، أكد مدير إدارة فيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أحمد السميطي، جاهزية الثنائي أحمد الفهيم وإريك ستارك قائدي زورقي فيكتوري 3 و4 للمراحل الحاسمة في جائزة الصين، بعد قيامهما أمس باختبار المحركات واختيار المراوح المناسبة والتعرف إلى كورس السباق الذي يصل طول مسافته إلى 2153 متراً.