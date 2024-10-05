من الملاعب

مراقبون

استغرب مراقبون رياضيون تعاقد نادٍ محترف مع عدد كبير من اللاعبين قبل إغلاق باب التسجيل في اتحاد كرة القدم، متسائلين عن مدى جاهزية هؤلاء اللاعبين، وكيفية انسجامهم مع الفريق بعد مضي نحو شهرين على انطلاق الموسم الجديد؟

لجنة

يدرس نادٍ محترف خلال الفترة المقبلة الاستعانة بلجنة فنية تختص بالفريق الأول لكرة القدم وفريق الرديف، على أن يكون أعضاء اللجنة من إحدى المدارس الكروية في أوروبا.

مدرب

أصبح مدرب فريق الإمارات، المصري طارق السيد، أكثر مدرب عربي يتسلم تدريب فرق في المسابقات الإماراتية، بواقع ثمانية فرق دربها منذ عام 2004، سواء في دوري المحترفين أو دوري الدرجة الأولى.

تعاقدات

استغرب مدرب لفريق في دوري الدرجة الأولى عدم تعاقد إدارة النادي مع لاعبين في مركزي صناعة اللعب والمهاجم، مبيناً أن ذلك يصعّب من مهمته في تحقيق الانتصارات التي تطلبها الإدارة والجمهور.

استغناء

استغنت إدارة نادٍ في الدرجة الأولى عن أحد أفضل لاعبي الفريق الذين يجيدون اللعب التكتيكي دون إبلاغ المدرب، وعدم التعاقد مع بديل له، وكشف المدرب لمقربين منه أن الخطوة التي قامت بها الإدارة ستعطل تنفيذ خططه الفنية.

خسائر

حذّرت إدارة نادٍ في دوري الدرجة الأولى مدرب الفريق من أنها لن تتوانى في البحث عن مدرب بديل في حال تعرض الفريق لخسائر جديدة، خصوصاً أنها تدخل الموسم الحالي وعينها على الصعود لدوري المحترفين.