فرسان الإمارات أبطال مونديال القدرة للخيول الصغيرة

أحرز فرسان الإمارات ذهبيتي الفرق والفردي في بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة بعمر 8 سنوات لمسافة 120 كلم التي أقيمت، أمس، في ميادين أربوريا بجزيرة سردينيا الإيطالية، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية بمشاركة نحو 100 فارس وفارسة من 22 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف الفارس الإماراتي راشد سعيد حمد الكتبي اللقب للمرة الخامسة في تاريخ مشاركات الإمارات في المونديال بعد تتويجه بلقب فئة الفردي على صهوة «جيميريفا»، مسجلاً زمناً قدره 4.53.08 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس البحريني معيوف عبدالعزيز الرميحي على صهوة «جيروان دى دبارذاس» مسجلاً زمناً قدره 5.02.46 ساعات، وجاءت في المركز الثالث الفارسة الفرنسية كينزا بيتنفيلد على صهوة «جوي ستيك» مسجلة زمناً قدره 5.18.08 ساعات.

وحصد فرسان الإمارات لقب منافسات الفرق عن طريق الفريق المكون من سالم ملهوف وراشد الكتبي وسعيد الشامسي وسعيد المهيري وسيف بالجافلة، فيما أحرز الفريق الفرنسي المركز الثاني، وجاء الفريق الإيطالي في المركز الثالث. ورفعت الإمارات رصيدها إلى خمسة ألقاب في تاريخ مشاركاتها بالبطولة خلال السنوات الـ10 الماضية.