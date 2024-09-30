«العميد» يواجه ظفار في افتتاح المشوار الخليجي

أعلن اتحاد كرة القدم عن مواعيد مباريات النصر في بطولة الأندية الخليجية التي سيفتتح فيها مشواره بلقاء ظفار العماني على استاد آل مكتوم في 22 أكتوبر المقبل، ضمن المجموعة الثانية من البطولة.

ويتوجه «العميد» بعدها إلى الدوحة للقاء أهلي صنعاء اليمني في السادس من نوفمبر، على أن يختتم مباريات مرحلة الذهاب بلقاء دهوك العراقي 26 نوفمبر خارج ملعبه أيضاً.

وسيعود النصر، الذي يقوده المدرب الهولندي ألفريد شرودر، للقاء دهوك على استاد آل مكتوم في الثالث من ديسمبر، فيما يخوض خامسة مبارياته بمرحلة المجموعات أمام ظفار في الرابع من فبراير، ويلتقي أهلي صنعاء في 19 فبراير.

يُذكر أن المجموعة الأولى تضم أندية العربي القطري والاتفاق السعودي والرفاع البحريني والقادسية الكويتي.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، إذ يُقابل متصدر كل مجموعة الثاني بنظام الذهاب والإياب.