عبدالرحمن محمد: عودة الشارقة والنصر سترفع من إثارة الدوري

قال اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني عبدالرحمن محمد: إن عودة فريقَي الشارقة والنصر، إلى المنافسة بقوة ستزيد من الإثارة وقوة المنافسة بين فرق البطولة، مشيراً إلى أنه من الصعب جداً التكهن بمن سيفوز باللقب إلا أن المنافسة ستنحصر بين فرق شباب الأهلي والعين والوصل والوحدة والشارقة، على حد تعبيره.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «في المقابل، هناك علامة استفهام حول نتائج فريق الجزيرة في الدوري حتى الآن، إذ يحتل المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط فقط».

وعن أداء اللاعبين الأجانب حتى الآن، أكد عبدالرحمن محمد أن «وجود اللاعبين الأجانب مهم، ولهم تأثير في البطولة، وأغلبهم ظهر بمستوى فني عالٍ يزيد من إثارة المسابقة، ويرفع كذلك من المستوى الفني للدوري».

وتابع: «مهاجم شباب الأهلي اللاعب الإيراني سردار آزمون يُعدُّ الأبرز بين لاعبي الدوري بجانب ظهور بعض اللاعبين الآخرين بمستوى جيد مثل لاعب الوصل كايو كانديو، وكذلك لاعب الشارقة كايو لوكاس وعادل تاعرابت من النصر»، مشدداً على أنه «مع مرور مباريات مسابقة الدوري، فإن اللاعبين سيبرزون بشكل أكبر مع أنديتهم».

وبخصوص قرعة دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة، قال: «إن مواجهتي الوصل مع الوحدة، والشارقة مع النصر تُعدّان أبرز مباراتين في المرحلة في مسابقة كأس رئيس الدولة في حين أن بقية المباريات تُعدُّ عادية، ويمكن أن يكون بعضها من طرف واحد».

وأوضح أن «كفة الفرق صاحبة الخبرة الأكثر ستكون هي الأرجح في مسابقة كأس رئيس الدولة، ولا أتوقع أن تكون هناك مفاجآت في دور الـ16 للمسابقة، على الرغم من أن المنافسة ستخسر فريقين مهمين جداً في هذا الدور في حال خروج النصر أو الشارقة أو الوصل أو الوحدة من المنافسة».

وأكمل: «أغلب الأندية في مسابقة كأس رئيس الدولة طموحها المنافسة على اللقب وتمنى مشاهدة مباريات حلوة وجميلة».