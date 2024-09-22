الخسارة الثالثة لـ"أبيض السلة" في "دولية الوحدة"

تعرض المنتخب الوطني لكرة السلة، للهزيمة الثالثة على التوالي، في بطولة الوحدة الدولية، عقب خسارة "الأبيض" أمام الكويت الكويتي جاءت بصعوبة بفارق ثماني نقاط وبنتيجة (82-90)، في مباراة جمعتهما اليوم الأحد في ختام دوري مجموعات البطولة المقامة حالياً على صالة "مبادلة آرينا" في أبوظبي، وتمتد حتى 25 سبتمبر الجاري.

وأهدى الانتصار فريق الكويت الكويتي العبور إلى الدور نصف النهائي كثاني فرق مجموعته الثانية خلف الاتحاد السكندري المتصدر، فيما تلقى المنتخب خسارته الثالثة بعد تعثره في الجولتين الأولى والثانية أمام كل من الاتحاد السكندري والكرخ العراقي بنتيجتي (86-106) و(88-106) على التوالي.

ونجح الكويت الكويتي في إنهاء الربع الأول متقدماً بفارق أربع نقاط وبنتيجة (25-21)، قبل أن يتمكن من تعزيز الفارق إلى ستة نقاط مع نهاية الشوط الأول بواقع (48-42).

واستعاد المنتخب نشاطه مع انطلاق الشوط الثاني، لينجح بإدراك التعادل مع نهاية الفترة الثالثة بواقع (63-63)، إلا أن تسرع لاعبي "الأبيض" في انهاء الهجمات منح الفريق الكويتي الفرصة مجدداً للابتعاد بالفارق وحسم المباراة لصالحه مع نهاية الفترة الرابعة والأخيرة بنتيجة (90-82).