«الأولمبية» تبحث سبل الارتقاء بمستوى الرياضيين فنياً وتوعوياً

بحثت لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية الوطنية سبل الارتقاء بمستوى الرياضيين العام من النواحي كافة، سواء الفنية أو التثقيفية والتوعوية، انطلاقاً من دورها البارز في دعم الحركة الأولمبية الوطنية، وصقل مهارات وقدرات منتسبيها ببرامج طموحة، تتماشى مع التوجهات الرياضية العالمية، وترسخ مكانة الدولة في كبرى المحافل والاستحقاقات الخارجية.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الرياضيين الذي عقد صباح أمس، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية رئيس لجنة الرياضيين، فارس المطوّع، بحضور نائب رئيس اللجنة يوسف الحمادي، والأعضاء: عبدالله المري، وعمر المرزوقي، وسيف بن فطيس، وصفية الصايغ، ومحمد الناخي، ومحمد النوبي الحمادي، وعائشة آل علي، وسعود الزعابي.

وذكر بيان صحافي من اللجنة الأولمبية الوطنية، أن لجنة الرياضيين تطرقت خلال الاجتماع إلى العديد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، ومنها دور اللجنة خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة التحديات التي تواجه الرياضيين في الدولة باستفاضة، والعمل على إعداد التصورات والحلول لضمان تحقيق المرونة المنشودة في عملية التنافس الرياضي، وتوفير بيئة ملائمة للرياضيين، لتحسين أدائهم ونتائجهم، إضافة إلى بحث تصميم آليات مستقبلية، لانتقاء المواهب الرياضية في الدولة، واستعراض كيفية الاستفادة من توجيه صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن لائحة المقيمين وأبناء ومواليد الدولة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية التنافسية، والاستفادة من المواهب الرياضية.

وأكد فارس المطوّع أن لجنة الرياضيين تسعى دائماً للوقوف جنباً إلى جنب مع الرياضيين، والتعرف إلى آرائهم وأفكارهم في ما يخص مستقبل الحركة الأولمبية، واستثمار خبراتهم وتجاربهم في بناء أطر جديدة للتعامل مع المستجدات، في ما يتعلق بمجالات العمل الأولمبي من خلال فتح قنوات للتواصل مع لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية التي تُعدُّ من أهم اللجان، لكونها تمثّل صوت الرياضيين على مستوى العالم داخل اللجنة الأولمبية الدولية وخارجها.