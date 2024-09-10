نيجيري يحصد 110 آلاف درهم ببطولة بناء الأجسام في دبي

اختتمت مساء الأحد في مركز دبي التجاري منافسات النسخة الثانية من بطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والرياضات المصاحبة بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى وتوزيع الجوائز المالية البالغة مليوناً و200 ألف درهم.

وتوج الفائزين الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وعلي عمر، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وأنيس بينوس، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الدكتور روفائيل سانتوغا، وعدد من القيادات الرياضية.

وحصد كؤوس بطل الأبطال أربعة لاعبين، هم: الإماراتي علي ضاوي في فئة الفيزيك، والعماني زعيم الفزاري في الكلاسيك بناء الأجسام، وسجاد حيدري (فريق الاتحاد الدولي) في كلاسيك فيزيك، بينما نال كأس بطل أبطال بناء الأجسام النيجيري دافيد بوديبي الذي تسلّم مكافأة مالية 110 آلاف درهم، وشهدت البطولة تميزاً للاعبي الإمارات من المواطنين والمقيمين ومصر وعمان وسورية، ونخبة من اللاعبين الذين خاضوا المنافسات باسم الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.

ووصف الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، النجاح الذي حققته البطولة بالكبير والمميز، وأنه حقق مكاسب كبيرة في مختلف الجوانب الفنية والإدارية، وأنها حققت لبناء الأجسام الإماراتية الإضافة الكبيرة.

بدوره عبر رئيس اللجنة المنظمة، أنيس بينوس عن سعادته لما حققته البطولة من نجاح فني وتنظيمي، والسعادة الغامرة التي عاشتها أسرة البطولة من اللاعبين والمدربين والجمهور والشركات التي قدمت عروضها، وقال: «لقد سعدنا في اللجنة المنظمة ونحن نرى أن الهدف الأساسي من تنظيم البطولة، قد تحقق في هذا المهرجان الرياضي البارز».

وتابع: «يسعدنا أن هذه البطولة أصبحت علامة بارزة بين البطولات الدولية التي تنظم في الإمارات خصوصاً، والعالم بشكل عام، على الرغم من كونها النسخة الثانية».

وحضر المنافسات المدير الفني للمنتخب الوطني الإماراتي لبناء الأجسام زويد سالمين الزعابي، الذي أكد بدوره أن البطولة شهدت مشاركة لاعبين مواطنين ومقيمين، نجحوا في تقديم مستويات جسمانية مميزة تبشر بمستقبل مبهر، سيكونون على رادار الاتحاد لضمهم للمنتخب في البطولات المقبلة.

وفي أبرز النتائج، فاز اللاعب الإماراتي عبدالله رستم بالميدالية الفضية لوزن 90 كيلوغراماً خلفاً للاعب إيليا أشتياني (الاتحاد الدولي) ونال الذهبية، وفاز المقيم أباكوري بذهبية وزن 80 كيلوغراماً وحل ثانياً السوري إبراهيم شوراي، وفاز المصريان حسن محمد علوان وعلاء عبدالخالق، بالذهبية والفضية بالترتيب لوزن 75 كيلوغراماً، وفاز مقيما الإمارات فيروز عطا ورونجيت جاندرا، بذهبية وفضية 65 كيلوغراماً بالترتيب.