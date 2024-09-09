علي ثاني: كل شيء في الشارقة يتم بعلم ورضا المدرب كوزمين

قال عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، رئيس اللجنة الفنية، علي ثاني، إن النادي بصدد التعاقد مع مجموعة من اللاعبين لسدّ الشواغر، وذلك بالتشاور مع مدرب الفريق، الروماني أولاريو كوزمين، مشدداً على أنهم يعملون بتوافق مع المدرب بشأن احتياجات الفريق، مؤكداً أن كل شيء في شركة كرة القدم بنادي الشارقة يتم بعلم المدرب.

وجاءت تصريحات علي ثاني رداً على التصريحات الصحافية الأخيرة للمدرب كوزمين التي قال فيها: «سمعت أن هناك لاعباً جديداً قادماً إلى الفريق، وأنه لا يعلم بهذا الأمر، كونه ليس مهماً كثيراً في النادي، وليست هناك مشكلة بهذا الشأن، نظراً لأنه كلما كان لديهم لاعبون أكثر كانت هناك اختيارات أكثر».

وقال علي ثاني في تصريحات لقناة الشارقة الرياضية: «ليس هناك شيء يتم دون علم ورضا المدرب».

وأضاف: «كوزمين رجل ذكي ويعرف عن ماذا يتكلم، ونحن نتمنى التجديد له لسنوات مقبلة، وقد صرح كثيراً بموضوع اللاعبين الأجانب، وهو المسؤول الأول عنه، إذ يقوم بطلب اللاعبين الذين يحتاج إليهم، لكنه ليس مختصاً في موضوع التعاقد، لأن هناك جهة ثانية مختصة في التعاقدات».