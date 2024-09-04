6 ميداليات ملونة لمنتخب المبارزة في بطولة غرب آسيا

حصد لاعبو منتخب الإمارات للمبارزة ست ميداليات ملونة (أربع ذهبيات وفضية وبرونزية)، في منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين والأشبال والبراعم، التي اختتمت أول من أمس في العاصمة الأردنية عمان.

وتوج كل من فارس البلوشي بذهبية سلاح الفلوريه لفئة تحت 17 سنة، وعبدالله الكندي بميداليتين، الأولى ذهبية سلاح السابر لفئة تحت 17 سنة، وفضية سلاح السابر لفئة تحت 15 سنة.

ومن الإناث، توجت أصيلة الزعابي بذهبية سلاح السابر لفئة تحت 17 سنة، أما الهيام البلوشي فتوجت ببرونزية سلاح الفلوريه لفئة تحت 17 سنة، فيما جاءت مفاجأة البطولة من لاعب المنتخب ونادي الفجيرة للفنون القتالية عبدالله السماحي، حيث حصل على ذهبية غرب آسيا، بعد فوزه في منافسات سلاح الابيه لفئة تحت 11 سنة، ليكون أول إماراتي يظفر بذهبية آسيا في فئته. وخاض اللاعب السماحي ثلاثة نزالات ببسالة وثبات مع نظرائه من عُمان والأردن، وفاز بها، وانتزع الذهبية في اليوم الأول للمنافسات.

• البطولة شملت منافسات للناشئين والأشبال والبراعم، واختتمت أول من أمس في الأردن.