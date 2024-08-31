%16 نسبة نمو عدد ملاك ومدربي الخيول في الإمارات

شاركت دولة الإمارات في المؤتمر الآسيوي الـ40 لسباقات الخيل، الذي أقيم في مدينة سابورو اليابانية، إحدى أبرز الفعاليات العالمية التي تجمع الخبراء والمختصين في هذا القطاع.

وأكد عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباقات الخيل نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، محمد الشحي، الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في عالم سباقات الخيل، مشيراً إلى النمو الملحوظ في عدد الملاك والمدربين، وزيادة عدد الخيول في الدولة بنسبة 16% منذ عام 2019 حتى 2023، لافتاً إلى أن الجوائز المالية في سباقات الخيل بالدولة شهدت نمواً بنسبة 6%، ما يعكس تطوراً ملحوظاً لهذا القطاع، في الوقت الذي تواجه فيه مناطق أخرى من العالم تحديات تؤثر في نموه. وأشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة تشريعية عصرية في سباقات الخيل، تلتزم تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وتسهم في تطوير الأنظمة والضوابط لتواكب المعايير الدولية. وناقش المؤتمر التحديات التي تواجه قطاع سباقات الخيل عالمياً، والجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف تحقيق الاستدامة، وزيادة العائدات الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي.