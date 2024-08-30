المحطة الثامنة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في روسيا اليوم

تستضيف جمهورية تتارستان الروسية اليوم المحطة الثامنة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها رقم 31، وذلك في مضمار كازان الدولي للفروسية الذي يحتضن السباق للعام الثاني على التوالي.

وتُقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير لتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في دول العالم كافة، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية وإعلاء شأنها. ويُقام السباق ضمن الفئة الأولى لمسافة 1800 متر للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

وتضم القائمة المشاركة 15 خيلاً من بينها: الجواد «ساحر» بطل نسخة العام الماضي المنحدر من (نظام X جيزابيل بنت دورمان)، للمالك مردوخوفيتش إدوارد، والجواد «ليجونيور» بطل نسخة عام 2022 المنحدر من (كارميل دي فاوست × ليزيتا بنت ديليجنس) للمالك بوختوياروف فالنتين، والجواد «توفيق» (جنرال X رولي بولي بنت فالينا ديس فابريس) للمالك تشاكشوف، كما تضم القائمة مجموعة مميزة من الخيول العربية.