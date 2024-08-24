بني ياس يستهل مشوار الدوري بثنائية في مرمى الجزيرة

استهل بني ياس مشواره في المسابقة بانتصار ثمين على حساب ضيفه الجزيرة بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم في ملعب الشامخة في انطلاقة مشوار الفريقين مساء اليوم في بطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وعرف خلاله أصحاب الأرض طريقهم إلى النقاط الثلاثة بطريقتهم العملية بتخلّيهم عن الأداء لضيوفهم وكسب اللقاء لصالحهم.

وقد قص "السماوي" شريط أهداف المباراة بواسطة لاعبه خوان باوزا د 55 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عقب متابعة لتمريرة زميله يوسف نياكيته، وعاد الأخير وأحرز الهدف الثاني د 77 بتسديدة خادع بها الحارس المخضرم علي خصيف ليضمن حصوله فريقه على نقاط اللقاء كاملة.