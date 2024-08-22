العصيمي: الإمارات مؤهلة للمنافسة على الألقاب في «بارالمبية باريس»

أكد رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ماجد العصيمي، أن كل المؤشرات تؤكد ارتفاع نسبة مشاركة القارة في «بارالمبية باريس 2024» بين 25 و28%، بعد ما كانت 19% في «بارالمبية ريو 2016».

وأوضح العصيمي أن الدول الآسيوية بما تضمه من أعداد كبيرة على مستوى العالم، حققت قفزات نوعية في الألعاب الرياضية المختلفة.

وتقام دورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس من 28 أغسطس الجاري إلى الثامن من سبتمبر المقبل، بمشاركة 4400 رياضي ورياضية.

وقال العصيمي إن الإمارات مؤهلة للمنافسة على الألقاب في بارالمبية باريس، بفضل العناصر الموجودة في الألعاب المشاركة، كما أن منتخبات الإمارات لم تغب عن منصة التتويج منذ مشاركتها في «بارالمبية سيدني عام 2000».

وأضاف: «وضعنا خطة تطويرية للارتقاء برياضات هذه الفئة والممارسين لها، ونفّذنا العديد من البرامج للفئات المختلفة، من خلال العناصر التي تعمل مع اللاعبين واللاعبات مثل المدرب والحكم، والدورة الأخيرة في الصين التي أقيمت العام الماضي كشفت معطيات إيجابية للدول الآسيوية، من خلال النتائج وتحطيم الأرقام القياسية».

وذكر العصيمي أن الخطة الاستراتيجية للاتحاد الآسيوي تشمل فتح الباب لتعاون مع اتحادات خارج إطار أصحاب الهمم، وذلك بعقد لقاءات في باريس مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، لبحث الاستفادة من برامج المسؤولية المجتمعية لديهما، واستخدام الوجه الآخر لكرة القدم لصالح أصحاب الهمم.